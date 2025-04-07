İstanbul'da yaşam maliyeti 87.485 TL'ye ulaştı
Mart ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira olarak hesaplandı. Yaşam maliyeti aylık yüzde 2.38, yıllık yüzde 51.95 yükseldi
Giriş: 07.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:29
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.95 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2.38 yükseldi.
Yaşam maliyetinin aylara göre seyri:
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