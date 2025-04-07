İstanbul'da yaşam maliyeti 87.485 TL

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.95 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 2.38 yükseldi.

YIL AY YILLIK DEĞİŞİM ORANI 2024 Ocak %80,29 2024 Şubat %81,00 2024 Mart %81,12 2024 Nisan %81,05 2024 Mayıs %83,61 2024 Haziran %79,55 2024 Temmuz %71,40 2024 Ağustos %61,84 2024 Eylül %60,30 2024 Ekim %60,46 2024 Kasım %59,43 2024 Aralık %57,42 2025 Ocak %56,21 2025 Şubat %54,47 2025 Mart %51,95

Yaşam maliyetinin aylara göre seyri: