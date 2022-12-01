İstanbul'da yaşandı! İranlı sahte polisler yol kesip para çaldı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, Zeytinburnu'ndaki Ziya Gökalp Mahallesi'nde 17 Kasım'da, Tacikistan uyruklu Ü.K. polise başvurarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin, kontrol amacıyla kendisini durdurduğunu, cüzdanında bulunan 3 bin 700 dolar paranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

UKRAYNALININ 10 BİN DOLARINI DA ÇALDILAR DHA'da yer alan habere göre Zeytinburnu, Yenidoğan Mahallesi'nde 23 Kasım tarihinde polise başvuran Ukrayna uyruklu H.A. da aynı yöntemle 10 bin dolar parasının çalındığını söyledi.