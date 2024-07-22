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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!

        İstanbul'da, sahilindeki erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi çevredekiler feci biçimde darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:34
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        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
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        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.

        VATANDAŞ TOPLANIP DARP ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darp etmeye başladı.

        ŞÜPHELİYİ POLİS KURTARDI

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        İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

        ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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