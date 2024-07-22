İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
İstanbul'da, sahilindeki erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi çevredekiler feci biçimde darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü
İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.
VATANDAŞ TOPLANIP DARP ETTİ
DHA'da yer alan habere göre olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darp etmeye başladı.
ŞÜPHELİYİ POLİS KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.
ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.