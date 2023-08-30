İstanbul'da sabah saatlerinde yoğunluk haritası yeşile büründü
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da bu sabah trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü. Megakentin bazı ana arterlerinde yolların boş kaldığı görüldü
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
DHA'nın haberine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahı İstanbul'da yollar boş kaldı. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle de yollarda araç yoğunluğu görülmedi.
Kartal D-100 Karayolu Cevizli mevkiinde trafik yok denecek kadar azdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.