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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yoğunluk haritası yeşile büründü

        İstanbul'da sabah saatlerinde yoğunluk haritası yeşile büründü

        30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da bu sabah trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü. Megakentin bazı ana arterlerinde yolların boş kaldığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:56
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        İstanbul'da yoğunluk haritası yemyeşil
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        İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

        DHA'nın haberine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahı İstanbul'da yollar boş kaldı. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle de yollarda araç yoğunluğu görülmedi.

        Kartal D-100 Karayolu Cevizli mevkiinde trafik yok denecek kadar azdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

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