        İstanbul'da yüzde 90'lık trafik! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı. Sağanak yağışın etkisiyle toplu ulaşımda da yoğunluk yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 09:45 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:45
        İstanbul'da yüzde 90'lık trafik!
        Hafif yağışın etkili olduğu kentte, haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde ana arterler, sahil yolları, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik ağır seyrediyor.

        AA'da yer alan habere göre Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

        Mecidiyeköy'de D-100 kara yolunun Ankara ve Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşanıyor.

        Kara yolunun Avcılar mevkisinde çift yönlü trafik oluşurken, Beylikdüzü-Tüyap arası Edirne yönünde de yoğunluk arttı.

        TEM bağlantı yollarında Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, otoyolunun Firuzköy ve Ispartakule mevkilerinde Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolundaki yoğunluk Tuzla'dan başlayarak Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı.

        TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik Ataşehir ve Üsküdar mevkilerinde yoğunlaşırken, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar ağır seyrediyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Ataşehir'den itibaren araçlar ağır ilerliyor. Şile Otoyolu'nda Altunizade-Ümraniye arasında trafikte aksamalar yaşandı.

        Kentte toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle, metro, metrobüs ve otobüs aktarma noktalarında kalabalık oluşurken, metrobüs duraklarında bekleyen yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu haritasına göre, saat 08.30 sıralarında Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 90, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 89 seviyelerine kadar ulaştı.

