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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Sarıyer'de kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!

        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!

        İstanbul Sarıyer'de, site içerisindeki kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alındı. İsveç uyruklu şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, havalı tüfek ve tabancalar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:48
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        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
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        İstanbul Sarıyer, Maslak'ta bulunan lüks bir sitenin içinde bulunan kafede 6 Eylül saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, kafeye motosikletle gelen iki kişi, içerde bulunanlara silahlı saldırı düzenlendi.

        SİLAHLA KARŞILIK VERDİLER

        DHA'da yer alan habere göre başlarında kask bulunan ve plakası kapatılmış motosikletle olay yerine gelen saldırganlara, kafede bulunanların silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

        ÇATIŞMA YAŞANDI

        Çevredekilerin korku dolu kaçışmaları arasında kısa süren silahlı çatışmanın ardından motosikletli şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

        BİR KİŞİ YARALANDI

        Kafede bulunan grup ise bir minibüsü binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı çatışmada sırasında kafede tesadüfen müşteri olarak bulunan Azerbaycan uyruklu E.A. (37) sol kolundan ve bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.A. tedavi altına alındı.

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        POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

        Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. İş yerinde yapılan incelemede camlarda 7 adet isabet olduğu belirlendi. Çevrede 9 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu. Bulunan deliller incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderildi.

        MİNİBÜSÜN PLAKASI TESPİT EDİLDİ

        Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kafede bulunan ve silahla karşılık veren grubun olay yerinden kaçtığı lüks minibüsün plakasını tespit etti.

        İSVEÇ UYRUKLU 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İsveş uyruklu İ.A. (33) adına kayıtlı minibüs, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu caddesinde durduruldu. Araç içinde bulunan minibüsün şoförü K.K. (47), İsveç uyruklu şüpheliler Richard İcho M. (23), Mevludın M. (31), Salah K.M.A.Z. (24), Elvır M. (22), Harrıs L.O. (30) gözaltına alındı. Başakşehir ve Sarıyer'de ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan baskında İsveç uyruklu Setalla M.A.S.(21)'in de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

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        EVLERİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

        Şüphelilerin kaçtıkları otomobil ve evlerinde yapılan aramada ruhsatsız olan Sar 9 Mete 9 mm tabanca, Glock marka tabanca, 169 adet 9 mm mermi, 2 adet bilye atar toplu tabanca, havalı tüfek, 12 adet havalı tabanca fişeği, havalı tabanca tüpleri ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        "KENDİMİZİ KORUDUK" DİYEN İSVEÇLİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

        Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini, kendilerini korumak için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsveç uyruklu Richard Icho M., Mevludın M., Salah S.M.A.Z., Elvır M. Harrıs L.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Stella M.A.S. ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Şüphelilerin içinde bulunduğu minibüsü kullanan K.K. ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

        POLİS MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARI ARIYOR

        Polis, olaydan sonra kaçan motosikletli saldırganların kimlikleri ve saldırıyı neden gerçekleştirdiklerinin ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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        #İsveçli
        #Son dakika haberler
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