İstanbul'daki ABD-İran Zirvesi'ne birçok ülke katılacak

Bu hafta İstanbul'da İran ve ABD arasında yapılması beklenen görüşmeye Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de dahil edileceği bildirildi.

Reuters'a konuşan bir yetkili, önceliğinin herhangi bir çatışmayı önlemek ve iki taraf arasındaki gerilimi azaltmak olduğunu belirtti.

Dışişleri bakanları düzeyinde görüşmelere davet edilen ülkeler arasında Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Yetkili, toplantıların formatının henüz netleşmediğini, ancak "ana toplantının" cuma günü yapılacağını ve daha fazla gerginlikten kaçınmak için taraflar arasında diyalog başlatmanın önemli olduğunu belirtti.