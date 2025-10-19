İstanbul'daki iki köprü meme kanseri farkındalığı için pembe renkle aydınlatıldı

Kansersiz Yaşam Derneğinin öncülüğünde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışması sürüyor.

Bu kapsamda önemli gün ve aylarda renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan iki köprü, bu kez de meme kanserinde farkındalığı artırmak için pembe renge büründü.