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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finali öncesindeki final töreni göz kamaştırdı!

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

     UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında İstanbul'daki finalle belli oluyor. 
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başladı.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    Mücadele öncesindeki tören ise göz kamaştırdı. Dev mücadelenin hemen öncesinde seremoni düzenlendi.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    "Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. 
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    BİR İLK YAŞANACAK

    Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışıyor. 
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    İlk devrede topla daha fazla oynayan taraf Manchester City oldu. Rakibini yarı sahasında karşılayan Inter ise hızlı hücumlarla pozisyona girmeye çalıştı. İngiltere ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    MAÇIN DAKİKALARI

    6. dakikada Manchester City tehlikeli geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bernardo Silva’nın vuruşunda, top az farkla auta gitti.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    20. dakikada gelişen Inter hücumunda Lautaro Martinez'in pasıyla Marcelo Brozovic topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    26. dakikada Inter gole yaklaştı. Manchester City kalecisi Ederson'un hatalı pasında top Nicolo Barella'nın önünde kaldı. Ceza alanı dışındaki Barella'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    27. dakikada Kevin De Bruyne’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Erling Haaland, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli futbolcunun çaprazdan vuruşunda Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final töreni göz kamaştırdı!

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