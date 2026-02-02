İstanbul'daki Vedat Şahin cinayetinin firari şüphelisi 12 yıl sonra yakalandı
İstanbul Nişantaşı'nda Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda, cinayetin şüphelilerinden biri olduğu belirlenen firari şüpheli E.D., polis ekipleri tarafından 12 yıl sonra yakalandı
İstanbul'da, 12 yıl önce Vedat Şahin ve şoförü Ferdi Topal'ın öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Şişli'deki Vali Konağı Caddesi'nde 24 Aralık 2014'te Şahin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapıldı.
Bu kapsamda olaya iştirak ettiği tespit edilen, hakkında 12 yıldır aranma kaydı bulunan şüphelilerden E.D, sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Şüpheli E.D. hakkında tahkikat işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.