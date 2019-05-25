İstanbul Ataşehir'deki, Yenisahra Mahallesi İncekaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İKİNCİ KATTAN ATLADI YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre 35 yaşındaki anne Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniyenin üzerine attı. Daha sonra ise kendisini 2'nci kattan aşağı bıraktı. Naciye Şengül yaralandı. Şengül ile çocukları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Daireyi saran alevlerse itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.