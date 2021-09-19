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Istanbul'dan sonra Ankara'da 2'nci baro kuruluyor

İstanbul'dan sonra Ankara’da da 2 No’lu baronun kurulması çalışmaları tamamlandı. Yeni baro için iki bin imza toplandı. Yeni baronun kuruluş dilekçesi ay sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği’ne verilecek.

SON DAKİKA: Istanbul'dan sonra Ankara'da 2'nci baro kuruluyor - Haberler
Istanbul'dan sonra Ankara'da 2'nci baro kuruluyor
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Yoğun tartışma ve protestoların ardından Meclis’ten geçen avukat sayısının 5 bini aştığı illerde 2 bin avukatın imzasıyla, birden fazla baro kurulmasının önünü açan yasa Temmuz 2020’de yürürlüğe girdi. Yeni yasa kapsamında ilk baro İstanbul’da kuruldu. Toplanan 2 bin imza 24 Eylül 2020’de Barolar Birliği’ne teslim edilerek, İstanbul 2 No’lu barosu tüzel kişilik kazandı. İstanbul’un ardından gözlerin çevrildiği Ankara’daki çalışmalar da bir yıl sonra tamamlandı.

İMZALAR TBB’YE TESLİM EDİLECEK

Başkent'te ikinci baro için 2000 imza toplandı. İmzaların tasnif işlemleri tamamlandıktan sonra kuruluş dilekçesi Türkiye barolar Birliği’ne verilecek. Böylece İstanbul'dan sonra da Ankara'da 1 yıl sonra ikinci baro kurma çalışmaları tamamlanmış olacak.

4 KİŞİLİK KURUCULAR KURULU

Ankara’da 2 No’lu Baro’nun kurulması için dört kişilik kurucular kurulu oluşturulmuştu. Aydın Akpınar, Eyüphan Korkmaz, Yakup Erikel ve Mehmet Hakan Yılmaz’dan oluşan kurucular kurulu yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdürüyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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