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Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve dayanaklı ilçeler hangileri? İşte 2023 İstanbul deprem risk haritası

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından beklenen büyük İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. Beklenen İstanbul depreminin 30 yıl içinde gerçekleşeceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar şiddetinin ise yüksek olacağını belirtti. Söz konusu açıklamalar göre olası İstanbul depreminin gerçekleşmesi durumunda binaların yüzde 17'sinin hasar göreceği bekleniyor. Artçı depremler etkisini sürdürmeye devam ederken diri fay hattının geçtiği bölgeler korku ve endişeye neden oldu. Uzmanların peş peşe gelen İstanbul uyarılarından sonra 'İstanbul fay hattı nerelerden geçiyor? İstanbul'daki en riskli, orta riskli ve depreme dayanıklı semtler hangileri?' sorusu ise kritik bir öneme sahip. İşte 2023 İstanbul deprem risk haritası...

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  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem tüm ülkeyi üzüntüye boğarken gözler İstanbul'da beklenen olası riske çevrildi. Uzmanlar, en son 1999 yılında İstanbul'da gerçekleşen büyük depremin 30 yıl içinde tekrardan yaşanacağı konusunda uyarılarda bulundu. Ciddi bir deprem riski taşıyan İstanbul'da olası bir 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntının orta ve ağır bina hasarlarına neden olacağı beklenmekte. Uzmanların uzun süredir uyarılarda bulunduğu bölge olan İstanbul için deprem risk haritası ise yeniden gündeme geldi. Peki İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul fay haritasına göre deprem riskli bölgeler ve ilçeler nereler? İşte 2023 İstanbul deprem risk haritası...
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    İstanbul'da fay hattının nerelerden geçtiği ve hangi ilçelerin riskli olduğu ya da nerelerin güvenli olduğu yeniden gündeme geldi. Deprem uzmanları tarafından oluşturulan İstanbul Risk Haritası'nda ise riskli, orta riskli ve zemini güçlü ilçeler gösteriliyor.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

    Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

    İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

    İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

    İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.

    İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    İSTANBUL DEPREME KARŞI EN RİSKLİ BÖLGELER

    Deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre; İstanbul'da yapı bakımından en eski ilçelerin başında Beyoğlu ve Fatih ilçeleri geliyor. Bu bölgeler, depremden en fazla etkilenecek yerler olarak görülüyor.

    İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

    Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

     MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    NACİ GÖRÜR İSTANBUL İÇİN BİR KEZ DAHA UYARDI

    Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

    İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." açıklamasında bulundu.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, olası bir İstanbul depreminde minimum 500 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu belirterek "riskli" ilçeleri açıkladı.

    Naci Görür, Anadolu Yakası'nın göreceli olarak depremden daha az etkileneceğini söyleyerek Avrupa Yakası'na dikkat çekti. Görür hangi İstanbul ilçelerinin deprem riskinin yüksek olduğunu şöyle açıkladı:

    "Avrupa Yakası'nın depremden daha fazla etkilenecek yeri denize paralel aşağı yukarı 10 kilometre kalınlığında zondur.

    Haliç'ten başlarsınız Silivri'ye kadar gidersiniz. Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri'ye gittiğiniz yerler… O şerit içerisindedir. Oralardaki depremin etkisini büyütecek nitelikte. Avcılar'da ise bir anlamda çürük bir zemin var. Deprem etkisini büyüten, heyelan yapmaya müsait, çökmeye müsait zeminler."
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI

    Kuzey Anadolu Fay hattı bulunan İstanbul’da risk haritası görselde olduğu gibidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da bulunan 39 ilçeyi ait analizi son olarak 2019 yılında güncelledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi 2019 yılında hazırlandı. İstanbul'da 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen deprem kayıp tahminleri, ilçeler için özelleştirilmiş her ilçe için üstyapı ve altyapı hasarları, can kaybı ve yaralı sayısı tahminleri, yol kapanma analizleri ve geçici barınma ihtiyaçları hesaplanmış ve ilgili haritalar üretilmiştir.
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    Sizde yaşadığınız ilçedeki deprem riski durumunu, acil durum planını, ilçe bina planını, alt yapı bilgileri, nüfus bilgileri, yerel zemin koşulları, deprem yer hareketinin elde edilmesi, bina hasarı ve can kaybı analizleri, altyapı sistemleri ve hasar analizleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma alanı ihtiyaç analizlerine çalışma üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İSTANBUL İLÇELERİNDE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    AVRUPA YAKASI'NDAKİ DEPREME DAYANAKLI İLÇELER

    Beyoğlu

    Beşiktaş

    Şişli

    Kağıthane

    Gaziosmanpaşa

    Esenler'in önemli bölümü

    Kemerburgaz – Göktürk

    Sultanbeyli

    Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

    Çekmeköy

    Sultangazi

    Başakşehir'in büyük bölümü

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

    Arnavutköy

    Maslak

    Alibeyköy
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER, İLÇELER

    Beşiktaş,

    Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru,

    Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru,

    Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru,

    Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı,

    Bakırköy,

    Bahçelievler,

    Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı,

    Nakkaşdere,

    Esenkent,

    Ömerli,

    Büyükçekmece,

    Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),

    Selimpaşa,

    Silivri,

    Çanta,

    Gümüşyaka,

    Kavaklı,

    Yakuplu,

    Esenyurt,

    Avcılar,

    Ambarlı,

    Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy ve Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

    Eyüp,

    Alibeyköy,

    Sütlüce,

    Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı,

    Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı),

    Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).
  • İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023: İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve İstanbul depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri!

    İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER HANGİLERİ?

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

    Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

    Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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