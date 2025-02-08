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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ açıkladı: 9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: 9 Şubat İstanbul elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da 9 Şubat Pazar günü planlı elektrik kesintileri yaşanabilir. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı duyuruldu. Kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. Elektrik dağıtım şirketleri, kesinti süresinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. İşte 9 Şubat İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 23:23 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:23
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        İstanbul elektrik kesintisi programı
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        9 Şubat Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanması planlanıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ’tan yapılan açıklamalara göre kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde uygulanacak. Vatandaşlar, kesinti bilgilerini ve elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için şirketlerin arıza sorgulama sayfalarını kullanabiliyor. İstanbul’un farklı noktalarını etkileyebilecek bu kesintiler, bölge sakinlerini önlem almaya yönlendiriyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve sorgulama detayları…

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 9 Şubat Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

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        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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