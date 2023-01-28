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DHA

Olay Fatih, Sümbül Efendi Mahallesinde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Saka Sokaktaki 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan annesinden haber alamayan oğlu, oturduğu eve gitti. Annesi N. U.(76)'nun odada yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 76 yaşındaki N.U. isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

YAŞLI KADININ VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDEN POLİS OĞLUNU GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken, yaşlı kadının vücudunda morluklar olduğunu tespit etti. Yaşlı kadının vücudundaki morluklardan dolayı ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri ihbarı yapan oğlunu gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.