Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

İstanbul Fatih'te 76 yaşındaki kadın evde ölü bulundu

Fatih'te annesinden haber alamayan oğlu,yaşadığı eve gidince cansız bedeni ile karşılaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 76 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dairede inceleme yapan polis ekipleri yaşlı kadının vücudunda morluklar olduğunu tespit edince oğlunu gözaltına aldı

İstanbul Fatih'te 76 yaşındaki kadın evde ölü bulundu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay Fatih, Sümbül Efendi Mahallesinde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Saka Sokaktaki 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan annesinden haber alamayan oğlu, oturduğu eve gitti. Annesi N. U.(76)'nun odada yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 76 yaşındaki N.U. isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

YAŞLI KADININ VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDEN POLİS OĞLUNU GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken, yaşlı kadının vücudunda morluklar olduğunu tespit etti. Yaşlı kadının vücudundaki morluklardan dolayı ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri ihbarı yapan oğlunu gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de
Manisa'da devrilen kamyonetteki kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Kamyonet devrildi! 1 ölü, 1 yaralı
Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi
GÜNDEM Hakkari'de terör operasyonu
Adana'da çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM Atama kararları Resmi Gazete'de
Bursa'da gaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM Gazdan zehirlenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Aydın Didim'de deniz kenarında cansız beden bulundu
GÜNDEM Didim'de deniz kenarında cansız beden bulundu
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
GÜNDEM Samsun'da 2 kişi bıçakla yaralandı
2023 PTT personel alım tarihleri: PTT personel alımı olacak mı, şartları neler?
GÜNDEM 2023 PTT personel alım tarihleri
Hatay'da pompalı tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi
GÜNDEM Pompalı tüfekle yaralanan kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.