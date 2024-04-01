İstanbul Film Festivali biletleri 5 Nisan'da satışta

17-28 Nisan arasında N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek 43. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin bir program sunuyor.

'Kime Aidim'

12 gün sürecek festivalde, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı’yı kazanan Dahomey, En İyi Belgesel ödülünü kazanan Gidecek Yer Yok, En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Pepe’nin yanı sıra usta yönetmenler Wim Wenders, Richard Linklater ve Ferzan Özpetek’in son filmleri de sinemaseverlerle buluşacak.

'Siyah Çay' 43. İstanbul Film Festivali programında, ulusal ve uluslararası yarışmaların ve merakla beklenen filmleri bir araya getiren N Kolay Galaları’nın yanı sıra Dünya Festivalleri’nden Genç Ustalar’a, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çiçek İstemez’den Nerdesin Aşkım? ve Cinemania’ya 16 farklı bölümde filmler yer alıyor. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de izleyicilere sinema dolu günler yaşatacak. Festivalin tüm programı film.iksv.org adresinden incelenebilir.