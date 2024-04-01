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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Film Festivali biletleri 5 Nisan'da satışta

        İstanbul Film Festivali biletleri 5 Nisan'da satışta

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Festivalin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için bugün başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 5 Nisan'da satışa çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:02
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        Film Festivali biletleri satışa çıkıyor
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        17-28 Nisan arasında N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek 43. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin bir program sunuyor.

        'Kime Aidim'
        'Kime Aidim'

        12 gün sürecek festivalde, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı’yı kazanan Dahomey, En İyi Belgesel ödülünü kazanan Gidecek Yer Yok, En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Pepe’nin yanı sıra usta yönetmenler Wim Wenders, Richard Linklater ve Ferzan Özpetek’in son filmleri de sinemaseverlerle buluşacak.

        'Siyah Çay'
        'Siyah Çay'

        43. İstanbul Film Festivali programında, ulusal ve uluslararası yarışmaların ve merakla beklenen filmleri bir araya getiren N Kolay Galaları’nın yanı sıra Dünya Festivalleri’nden Genç Ustalar’a, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çiçek İstemez’den Nerdesin Aşkım? ve Cinemania’ya 16 farklı bölümde filmler yer alıyor. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de izleyicilere sinema dolu günler yaşatacak. Festivalin tüm programı film.iksv.org adresinden incelenebilir.

        'İmparatorluk'
        'İmparatorluk'

        Aralarında, Wim Wenders, Koji Yakusho, Levan Akin, Ferzan Özpetek,Tarsem Singh, Dimitris Skyllas, Malgorzata Szumowska, Matthias Glasner ve Lars Eidinger gibi yönetmen ve oyuncuların olduğu festival konukları, kendi filmlerinin gösterimlerinde sinemalarda izleyicilerle buluşup izleyicilerle sohbet edecek. Sinemaseverler, biletlerini alırken film ekibinin katılımıyla yapılacak gösterimleri çizelgede ve filmin seanslarında yıldızla işaretli olarak görebilirler.

        Festival biletleri 5 Nisan Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları üzerinden genel satışa sunulacak.

        İstanbul Film Festivali'nde 145 film var
        İstanbul Film Festivali'nde 145 film var
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        #İstanbul Film Festivali
        #İKSV
        #sinema
        #film
        #bilet
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