İstanbul Film Festivali'nde 145 film var

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği 43. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun ve 12 kısa metrajlı filmden oluşan zengin bir program sunuyor. Festival, 12 gün boyunca, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşatacak. N Kolay’ın festival sponsorluğunu üstlendiği etkinlik, Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getiriyor.

İstanbul Film Festivali’nin programı 26 Mart sabahı İKSV’nin Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Hotel Taksim’de yapılan bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, ülkemizin geleceği için bilime ve sanata, bu alanlardaki nitelikli üretimleri teşvik edecek mekanizmalar da sunarak destek verilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Biz de bu alanda üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyor, artık bir değil birkaç neslin önünde yeni ufuklar açan İstanbul Film Festivali’ni güçlü uluslararası niteliği ve öncü karakteriyle sürdürebilmenin gururunu yaşıyoruz."

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan da yaptığı konuşmada "İstanbul Film Festivali’ne, 25. yılımızda dijital bankamız N Kolay ile katkı sağlamanın heyecanını duyuyoruz. Uluslararası arenada da büyük bir merakla takip edilen, sinema severlerin dört gözle beklediği İstanbul Film Festivali’nin sponsoru olmak bizi ayrıca gururlandırıyor" dedi. REKLAM (Soldan sağa) Kerem Ayan-Gamze Numanoğlu-Yeşim Gürer Oymak-Ayşegül Adaca Oğan-Hayet Benkara-Görgün Taner Toplantıda festival programı ve etkinlikleriyle ilgili bilgi veren İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Genç Ustalar ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Hayet Benkara ise festival kapsamında bu yıl 19. kez Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristlerle uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar proje değerlendirme ve geliştirme platformu hakkında bilgi aktardı. 43. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl, Cannes’da Altın Palmiye kazanan Yılmaz Güney’in Yol filmi de aralarında olmak üzere pek çok uluslararası festivalde ödüller kazanmış, toplumsal meselelere değinen ve kadın hikâyelerinin işlendiği birçok filmde rol alan usta oyuncu Meral Orhonsay ile 1968’den bu yana yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı filmler, kaleme aldığı akademik çalışmalar, çıkardığı sinema dergileri, çevirdiği sinema kitapları, üniversitelerde ve sinema toplantılarında verdiği derslerle çok yönlü sinemacı Engin Ayça’ya takdim edilecek. Ödüller, 16 Nisan gecesi düzenlenecek Açılış Töreni’nde sahiplerine sunulacak.

REKLAM Wim Wenders ve Koji Yakusho festivalin konuğu olarak İstanbul’da 'Mükemmel Günler' Dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders festivalin onur konuğu olarak ilk kez İstanbul’a geliyor. Festivalde Wenders’in üç filmi gösterilecek: büyük ustanın Alman sanatçı Anselm Kiefer’in yaşamını ve sanat yolculuğunu mercek altına alan, Cannes’da prömiyerini yapan son filmi Anselm; 50. yılında restore edilen kopyasından gösterilecek Alice Kentlerde ve Koji Yakusho’nun başrolünde harikalar yarattığı, Japonya’nın Oscar adayı Perfect Days / Mükemmel Günler. Wenders, ayrıca festival kapsamında bir festival sohbeti de gerçekleştirerek izleyicilerle buluşacak.

REKLAM '13 Suikastçı' Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümünde Koji Yakusho da festival için İstanbul’a gelecek.Yakuza filmlerinden romantik drama, aksiyondan komediye her türün yükünü rahatlıkla sırtlanan Koji Yakusho, Japonya’nın en tanınmış ve saygın erkek oyuncularından. Neredeyse üstlendiği her rolle ödüle layık görülen Yakusho, filmografisinde öne çıkan dört filmiyle festival programında yer alıyor. Koji Yakusho’nun başrolünde olduğu 13 Suikastçı / 13 Assassins (Takashi Miike), Gökyüzünün Altında / Under the Open Sky (Miwa Nishikawa), Aşka Davet / Shall We Dansu? (Masayuki Suô) ve oyunculuğuyla Cannes’da En İyi Erkek Ödülü’nü kazandığı Mükemmel Günler / Perfect Days, festivalde izleyiciyle buluşuyor.

Wim Wenders ve Koji Yakusho’ya filmlerinin gösterimleri öncesinde festivalin Sinema Onur Ödülü takdim edilecek. REKLAM Festival filmleri altı salonda sinemaseverlerle buluşacak İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak.

Gösterimler, 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da olacak. Önceki yıllardan farklı olarak Beyoğlu Sineması ve Sinematek / Sinema Evi’nde yapılacak tüm gösterimlerde yerler numarasız olacak. İstanbul Film Festivali bu yıl da ağırlayacağı birçok konuk yönetmen ve oyuncuyu festival izleyicileriyle bir araya getirecek. Festivale katılacak oyuncu ve yönetmenler, filmlerinin gösterimlerinden önce sinemalarda sunumlar yapacak ve gösterim sonrasında da izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek gösterimlerin bilgileri festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

REKLAM Festival programında neler var? İstanbul Film Festivali programında, artık gelenekselleşen Dünya Festivalleri’nden Genç Ustalar’a, Mayınlı Bölge’den Antidepresan’a, Çiçek İstemez’den Neredesin Aşkım? ve Cinemania’ya 15 farklı bölümde filmler yer alıyor. 'Kızlar Bildiğiniz Gibi' Sinemaseverler ve müzik tutkunlarını bir araya getiren Musikişinas bölümü geri dönüyor. Müzik tarihine damgasını vurmuş Ryuichi Sakamato’dan Talking Heads’e ikonik isimlerin konser filmleri ve dünyanın farklı bölgelerinden müziğe gönül verenlerin özgün hikâyelerinin yer aldığı bölümde 5 film izleyiciyle buluşacak.

REKLAM 'Evreka' Festival programına geçen yıl eklenen “Heyula” bölümü bu yıl da sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri keşfe çıkartacak. Bu yılki seçkide aralarında Lisandro Alonso’dan Hong Sang-soo’ya Berlin Film Festivali’nden yepyeni filmlerin yanı sıra Carlos Reygadas’ın restore edilen kült filmi Cennette Savaş yer alıyor. 'Benim 20. Yüzyılım' 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle tasarlanan Macar Rapsodileri bölümü, Macaristan sinemasının en saygın yönetmenlerini bir araya getiriyor. Bölüm kapsamında 1966’dan 2023’e, dramdan canlandırmaya, siyasiden komediye, genç ustadan auteur’lere 12 uzun 1 kısa metrajlı film gösterilecek.

REKLAM 'Kraliçenin Oyunu' İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar bu yıl N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek. N Kolay Galaları’nda ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 9 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan, Jude Law’un Henry VIII ve Alicia Vikander’ın Katherine Parr rolünü üstlendikleri, Karim Aïnouz’un yönettiği Kraliçe'nin Oyunu bölümün öne çıkan filmlerinden. 'Geçiş' Levan Akin’in büyük beğeni toplayan Ve Sonra Dans Ettik’in ardından yönettiği ve büyük bölümü İstanbul’da geçen yeni filmi Geçiş de festivalin merakla beklenen filmleri arasında. Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünün açılışını yapan filmin yönetmeni Levan Akin festivalin konuğu olarak İstanbul’a gelecek.

REKLAM 'Seven Veils' Oscar adaylığı bulunan yönetmen Ava DuVernay’ın, Isabel Wilkerson’ın çığır açan 2020 tarihli Toplumda Kast Sistemi: Bizi Bölen Yalanlar adlı yapıtının araştırma ve yazım sürecini beyazperdeye aktardığı Başlangıç filmi ile prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan, Kanadalı auteur Atom Egoyan’ın yazıp yönettiği Seven Veils de bölüm kapsamında seyirciyle buluşacak. Ferzan Özpetek de bu yıl festivalin konukları arasında yer alacak. Yönetmenin hayatı paylaşan, neşelenen ya da hüzünlenen güzel insanların bir araya geldiği rakı sofralarının zengin ve köklü geleneğini üç kısa filmde işlediği Bir İstanbul Üçlemesi de bu bölümünde gösterilecek.

REKLAM Maryam Keshavarz'ın yazıp yönettiği, Sundance'te hem İzleyici Ödülü hem de Senaryo Ödülü kazanarak büyük sansasyon yaratan The Persian Version, Genç ve Heyecanlı / Dazed and Confused ve … Önce üçlemesiyle tanınan Richard Linklater’ın gizemli bir kiralık katili konu aldığı son derece sempatik, sıcak ve komik filmi, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yarışma dışı yapan Hit Man ile Yeni Başlayanlar İçin İtalyanca ile kalbimizi çalan Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in sinema sevgisini Şili’deki Atacama tuz çölünde bulduğu Film Anlatıcısı Kız da bölümdeki diğer filmler.

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl, Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, 1987 yapımı Hayallerim, Aşkım ve Sen'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek. Film ekibi 19 Nisan Cuma günü Atlas 1948 Sineması’ndaki gösterime katılacak.

Festival Yarışmaları ULUSLARARASI YARIŞMA .png REKLAM Festivalin Uluslararası Yarışma jürisinin başkanlığını Yeni Zelandalı oyuncu Kerry Fox üstlenecek. Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Maryna Er Gorbach, kurgucu Gladys Joujou, Selanik Uluslararası Film Festivali ve Selanik Belgesel Festivali'nin artistik direktörü Orestis Andreadakis, film eleştirmeni Guy Lodge yer alıyor. Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler için tıklayın .

ULUSAL YARIŞMA Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil yer alıyor. Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film İKSV tarafından 300.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 150.000 TL ile ödüllendirilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 75.000 TL verecek. En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanana Alamet Holistic tarafından 25.000TL, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü kazanana Milliyet Sanat tarafından 25.000 TL verilecek. En İyi Özgün Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü, En İyi Kurgu ödüllerini kazananlara İKSV tarafından 25.000'er TL verilecek.

Ulusal Yarışma bölümünde yer alan filmler için tıklayın . REKLAM ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan, oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen yer alacak. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 30.000 TL ile ödüllendirilecek.

Ulusal Kısa Film yarışmasında yer alan filmler için tıklayın . ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI .png İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Berna Gençalp, yönetmen Orhan Eskiköy ve sinema yazarı Evrim Kaya yer alacak. Jürinin seçtiği En İyi Belgesel, 30.000 TL ile ödüllendirilecek.

REKLAM Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler için tıklayın . SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Orçun Köksal, yapımcı İpek Erden, yönetmen Nesimi Yetik yer alıyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, 2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen, senarist ve yapımcı Seyfi Teoman anısına 2013 yılından bu yana veriliyor ve kazanan filmin yönetmeninin sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 50.000 TL para ödülüyle destekleniyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü, dört yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor. Bu yıl Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için altı film yarışacak.

REKLAM FIPRESCI – Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’ndan birer filme FIPRESCI Ödülü verecek. Başkanlığını Paola Casella’nın yapacağı jüride Géza Csákvári, Sezen Sayınalp, Nino Kovacic, Valentina Giraldo Sánchez ve Selin Gürel yer alacak. GENÇ USTA ÖDÜLÜ

İstanbul Film Festivali'nin geleneksel bölümlerinden olan ve Nespresso’nun katkılarıyla iki yıldır yarışmalı bir bölüme dönüşen Genç Ustalar bu yıl da yarışmalı olacak. Bölüm kapsamında 11 ilk veya ikinci film izleyiciyle buluşacak. Genç Ustalar bölümündeki filmleri, Türkiye’de ikâmet eden 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşan Nespresso Genç Jürisi değerlendirecek ve bir filmin yönetmenine Nespresso’nun katkılarıyla Genç Usta Ödülü verilecek. Genç Usta Ödülü, festivalin 28 Nisan akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreninde, kazanan yönetmene verilecek.

Jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Faruk Aksoy, Damla Yağız, Nisa Nemutlubakış, Nour Abu Abdou, Sarp Polat, Yavuz Alp Ayata ve Zehra Akaslan. REKLAM Genç Usta Ödülü için yarışacak filmler için tıklayın . 19. Köprüde Buluşmalar Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim, networking platformu Köprüde Buluşmalar, 24-25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Köprüde Buluşmalar’ın gerçekleşmesi için Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu büyük katkıda bulunuyor.

Türkiye’de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar kapsamındaki Film Geliştirme, Work in Progress ve Kısa Film atölyeleri, Türkiye’den sinemacılara uzun ve kısa metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. OGM Pictures’ın sponsorluğundaki Köprüde Buluşma: Dizi atölyesi, geliştirme aşamasındaki dizi projelerinin sektör profesyonellerine sunulmasını sağlıyor. Köprüde Buluşmalar, atölyede seçilen bir projeye, 60.000 TL değerindeki OGM Pictures Özel Ödülü’nü veriyor.

Atölye Ödülleri, 26 Nisan akşamı yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak. REKLAM 2.Onat Kutlar Çalıştayı “Yaşamın Sesi”: Özgürlük, festival evsahipliğinde düzenleniyor Birincisi Haziran 2022’de, Birkbeck, Londra Üniversitesi enstitülerinden Birkbeck Institute for the Moving Image'de, "Onat Kutlar: Cinema is a Feast" (Onat Kutlar: Sinema Bir Şenliktir) başlığıyla gerçekleştirilen Onat Kutlar Çalıştayı’nın ikincisi İstanbul Film Festivali’nin evsahipliğinde 22 ve 23 Nisan tarihlerinde Salon İKSV’de düzenleniyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek çalıştay izleyicilerin katılımına açık olacak.

43.İstanbul Film Festivali’nin etkinlikler programını festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Festival Biletleri Festival biletleri 5 Nisan Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişeden üzerinden genel satışa sunulacak. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini %25, Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 oranında indirimle satın alabilecek.

REKLAM Hayal Ortağım Görme engelli festival takipçilerimiz, önceki yıllarda olduğu gibi 43. İstanbul Film Festivali’nde yer alan pek çok filmin sesli betimlemesine Turkcell’in Hayal Ortağım uygulaması üzerinden operatör fark etmeksizin ücretsiz ulaşabilecekler. Filmleri internet erişimi yeterli olan sinema salonlarında sesli betimlemeli izleyebilmek için, izlemek istediğiniz filme ait betimlemeyi sinema salonuna girmeden uygulama üzerinden cihazınıza indirmeniz ve film başladığında betimlemeyi oynatmanız yeterli. Hayal Ortağım uygulamasının geçerli olduğu seanslara bilet satın almak isteyen takipçilerimiz bilet@iksv.org adresine e-posta yollayarak işlem yapabilmektedir.

.png FİLM LİSTESİ ULUSLARARASI YARIŞMA / INTERNATIONAL COMPETITION (10) REKLAM Cezayir Kralı / Omar la Fraise / The King of Algiers / Elias Belkeddar / Fransa, Cezayir

Dağların Ardı / Oura el jbel / Behind the Mountains / Mohamed Ben Attia / Tunus, Belçika, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Katar

Kehanet / Augure / Omen / Baloji / Belçika, Demokratik Kongo, Hollanda, Fransa, Almanya, Güney Afrika

Sonsuza Dek / Nazavzhdy-Nazavzhdy / Forever-Forever / Anna Buryachkova / Ukrayna-Hollanda

Andrea’yı Sevmek / El Amor de Andrea / Andrea’s Love / Manuel Martín Cuenca / İspanya

Cu Li Asla Ağlamaz / Cu Li Never Cries / Pham Ngoc Lan / Vietnam, Filipinler, Fransa, Singapur, Norveç

Faruk / Aslı Özge / Almanya, Fransa, Türkiye

Embriyo Larva Kelebek / Embryo Larva Butterfly / Kyros Papavassiliou / Yunanistan, GKRY

Pet Shop Days / Olmo Schnabel / İngiltere, İtalya, ABD, Meksika

Tatlı Rüyalar / Sweet Dreams / Ena Sendijarevic / Hollanda, Fransa, Endonezya, İsveç TÜRKİYE SİNEMASI 2023-2024 / CINEMA OF TURKEY 2023-2024 'Suyun Üstü' ULUSAL YARIŞMA / NATIONAL COMPETITION Son Hasat / The Reeds / Cemil Ağacıkoğlu / Türkiye, Bulgaristan

Beraber / Belonging / Mete Gümürhan / Türkiye, Hollanda, Belçika

Rosinante / Baran Gündüzalp

Büyük Kuşatma / The Grand Siege / Sinan Kesova

Tereddüt Çizgisi / Hesitation Wound / Selman Nacar

Bildiğin Gibi Değil / Not What You Think / Vuslat Saraçoğlu

8x8 / Kıvanç Sezer

Yurt / Dormitory / Nehir Tuna / Türkiye, Almanya, Fransa

Suyun Üstü / Afloat / Aslıhan Ünaldı

Başlangıçlar / Inpaintings / Ozan Yoleri ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI / NATIONAL DOCUMENTARY COMPETİTİON REKLAM 'Eclipse' Domates Biber Depresyon / Tomato, Pepper, Depression / Aybüke Avcı

Bir Parça Memleket / A Piece of Home / Mümin Barış

Dargeçit / Hold Still / Berke Baş

Şarap Rengi Deniz / Wine Dark Sea / Nefin Dinç

Bir İsim ve Bir Yer / A Name and A Place / Can Eskinazi

Ege Güneşi / The Ferris Wheel / Ömer Gümüşer

Bir Gün, 365 Saat / A Day, 365 Hours / Eylem Kaftan

Eclipse / İpek Kent, Efe Öztezdoğan

Bazen Hep Birlikte / Otherwise in İstanbul / Didem Pekün

Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek / Singing in Dark Times / Ethem Özgüven ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI / NATIONAL SHORT FILM COMPETITION Program 1: REKLAM 'Gukla' 36 / Rezan Mir Uğurlu

Ağlak Bebe / Crybaby / Elif Öner

Gukla / The Doll / Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan

Beyaz Dağın Çocukları / Children of the White Mountain / Yalçın Çiftçi

Eksi Bir / Minus One / Ömer Ferhat Özmen Program 2: 'Zarafet ve Şiddet Arasında' Zarafet ve Şiddet Arasında / Between Delicate and Violent / Şirin Bahar Demirel

Nasıl Kaybolunur / How to Disappear / Tilbe Cana İnan

Aç Karnına Çıkmayalım / Cheers to the End / Yiğit Hepsev

Bir Dostluk / A Companionship / Gürkan Yücel

Onun Kalesinde / In His Fortress / Yasemin Demirci DÜNDEN BUGÜNE TÜRK KLASİKLERİ / TURKISH CLASSICS REVISITED (1)

REKLAM Hayallerim, Aşkım ve Sen / My Dreams, My Love and You / Atıf Yılmaz / Türkiye N KOLAY GALALARI / N KOLAY GALAS (9) 'Hit Man' Kraliçenin Oyunu / Firebrand / Karim Aïnouz / İngiltere, ABD

Geçiş / Crossing / Levan Akin / İsveç, Danimarka, Fransa, Türkiye, Gürcistan

Başlangıç / Origin / Ava DuVernay / ABD

Seven Veils / Atom Egoyan / Kanada

Ölmek / Sterben / Dying / Matthias Glasner / Almanya

Bir İstanbul Üçlemesi: Meze-Müzik-Muhabbet / Istanbul Trilogy: Meze-Music-Muhabbet / Ferzan Özpetek

The Persian Version / Maryam Keshavarz / ABD

Hit Man / Richard Linklater / ABD

Film Anlatıcısı Kız / La Contadora de Películas / The Movie Teller / Lone Scherfig / Fransa, İspanya, Şili DÜNYA FESTİVALLERİNDEN / BEST OF THE FESTS (14) REKLAM 'Ölü Sezon' Tatami / Zar Amir Ebrahimi, Guy Nattiv / ABD, Gürcistan

Zamanın Dışında / Suspended Time / Hors du temps / Olivier Assayas / Fransa

Ölü Sezon / Hors-Saison / Out of Season / Stéphane Brizé / Fransa

Cottontail / Patrick Dickinson / İngiltere, Japonya

İmparatorluk / L’Empire / The Empire / Bruno Dumont / Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Portekiz

Sevgiler, Hilde / In Liebe, Eure Hilde / From Hilde, with Love / Andreas Dresen / Almanya

Sidonie Japonya’da / Sidonie au Japon / Sidonie in Japan / Élise Girard / Fransa, Almanya, İsviçre, Japonya

Kaçırma / El Rapto / The Rescue / Daniela Goggi / Arjantin, ABD

En Sevdiğim Pastam / Keyke mahboobe man / My Favourite Cake / Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha / İran, Fransa, İsveç, Almanya 'Mutluluk' REKLAM Mutluluk / Blazh / Grace / Ilya Povolotsky / Rusya

Mutfak / La Cocina / Alonso Ruizpalacios / Meksika, ABD

Bir Gezginin İhtiyaçları / Yeohaengjaui Pilyo / A Traveler’s Needs / Hong Sang-soo / Güney Kore

Sevgili Jassi / Dear Jassi / Tarsem Singh / Hindistan, Kanada, ABD

Siyah Çay / Black Tea / Abderrahmane Sissako / Fransa, Tayvan, Lüksemburg, Moritanya

Toprak Uğruna / Bastarden / Promised Land / Nikolaj Arcel / Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya GENÇ USTALAR / YOUNG MASTERS (11) Gidecek Yer Yok / No Other Land / Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor / Filistin, Norveç

Yabancı Meselesi / The Strangers’ Case / Brandt Andersen / Ürdün 'İstif' İstif / Hoard / Luna Carmoon / İngiltere

Hipnoz / Hypnosen / The Hypnosis / Ernst De Geer / İsveç, Norveç

Yalanların Anası / Kadib Abyad / The Mother of All Lies / Asmae El Moudir / Fas, Mısır, Suudi Arabistan, Katar

Kime Aidim? / Who Do I Belong To / Meryam Joobeur / Tunus, Fransa, Kanada

Elveda Julia / Wadaean Julia / Goodbye Julia / Mohamed Kordofani / Sudan, İsveç, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Mısır

Babasının Kızı / La Fille de Son Pere / No Love Lost / Erwan Le Duc 'Babasının Kızı' REKLAM Bir Ailenin Kısa Hikâyesi / Brief History of a Family / Jianjie Lin / Çin, Danimarka

Kaplan Desenleri / Tiger Stripes / Amanda Nell Eu / Malezya, Tayvan, Fransa, Almanya, Hollanda, Singapur, Katar, Endonezya

Rüzgârın Şehri / Ser Ser Salhi / City of Wind / Lkhagvadulam Purev-Ochir / Moğolistan, Portekiz, Katar, Almanya, Hollanda, Fransa BELGESEL KUŞAĞI / DOCUMENTARY TIME (9) Dahomey / Mati Diop / Fransa, Senegal, Benin

Vahşi ve Hür / A New Kind of Wilderness / Silje Evensmo Jacobsen / Norveç

Güneşin Arkasında / Derriere le Soleil / Behind the sun / Dhia Jerbi / Fransa, Tunus + Anita, Onca Haberin Arasında / Anita, Gomshodeh Dar Akhbar / Anita, Lost in the News / Behzad Nalbandi / İran Yaprak Fırtınası / La Hojarasca / The Undergrowth / Macu Machín / İspanya

Aşît / Pınar Öğrenci

Benim Adım Mutlu / My Name is Happy / Ayşe Toprak, Nick Read / İngiltere, Türkiye

Çoktanyapıldı / Alreadymade / Barbara Visser / Hollanda

Hoşça Kal Taberiye / Bye Bye Tibériade / Bye Bye Tiberias / Lina Soualem / Filistin, Belçika, Katar, Fransa

Anselm / Anselm: Das rauschen der zeit / Wim Wenders / Almanya MAYINLI BÖLGE / MINED ZONE (5) REKLAM 'Turbo' Şeytanla Bir Gece / Late Night with the Devil / Cameron Cairnes, Colin Cairnes / Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri

Kalak / Isabella Eklöf / Danimarka, İsveç, Norveç, Hollanda, Finlandiya

Saýara / Can Evrenol / Türkiye

Alevler İçinde / In Flames / Zarrar Kahn / Pakistan, Kanada

Turbo / Cem Özüduru / Türkiye ANTİDEPRESAN / ANTIDEPRESSANT (6) 'Kıyamet Palyaçosu' Vasiyet / Testament / Denys Arcand / Kanada

Riverboom / Claude Baechtold / İsviçre

Kıyamet Palyaçosu / Apocalypse Clown / George Kane / İrlanda

Matt ve Mara / Matt and Mara / Kazik Radwanski / Kanada

Arthur & Diana / Sara Summa / Almanya MUSİKIŞİNAS / MUSICIANS (5) REKLAM 'Stop Making Sense' Stop Making Sense / Jonathan Demme / ABD

Ryuichi Sakamoto | Opus / Neo Sora / Japonya

Dimitris Skyllas: afterpop / Dimitris Zivopoulos / Yunanistan

Gloria! / Margherita Vicario / İtalya, İsviçre

Boléro / Anne Fontaine / Fransa NERDESİN AŞKIM? / WHERE ARE YOU MY LOVE? (4) '…Kadın' Arzu Nesnesi / Unicorns / Sally El Hosaini, James Krishna Floyd / İngiltere

Carmen’le O Yaz / The Summer with Carmen / Zacharias Mavroeidis / Yunanistan

…Kadın / Kobieta z... / Woman Of… / Malgorzata Szumowska, Michal Englert / Polonya, İsveç

Her Şey Güzel Olacak / All shall be well / Ray Yeung / Hong Kong, Çin ÇİÇEK İSTEMEZ / NO MORE FLOWERS (8) REKLAM 'Cennet Tehlikede' Little Girl Blue / Mona Achache / Fransa, Belçika

Gözü Kara / Rien à Perdre / All To Play For / Delphine Deloget / Fransa, Belçika

Hayvan / Animal / Sofia Exarchou / Yunanistan, Avusturya, Bulgaristan, Romanya

Cennet Tehlikede / Paradiset brinner / Paradise is Burning / Mika Gustafson / İsveç, İtalya, Danimarka, Finlandiya

Dik Dur / Levante / Power Alley / Lillah Halla / Brezilya, Fransa, Uruguay

Dirsek / Ellbogen / Elbow / Aslı Özarslan / Almanya, Türkiye, Fransa

Tutuşan Bir Bedenin Anıları / Memorias de un cuerpo que arde / Memories of a Burning Body / Antonella Sudasassi Furniss / Kosta Rika, İspanya

Kızlar Bildiğiniz Gibi / Girls will be Girls / Shuchi Talati / Hindistan HEYULA / SPECTER (7)