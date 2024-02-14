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        Haberler Kültür-Sanat Sinema İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma jürisi açıklandı

        İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma jürisi açıklandı

        43. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma filmlerini başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge'nin yapacağı, oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil'den oluşan jüri değerlendirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:34
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        Ulusal Yarışma jürsi açıklandı
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 43. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

        Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özge üstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil yer alıyor.

        Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül veriliyor.

        İstanbul Film Festivali ulusal yarışmalarında yer alacak filmler mart ayı sonunda, programın bütününün açıklanacağı basın toplantısıyla duyurulacak.

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        #Merve Dizdar
        #İKSV
        #İstanbul Film Festivali
        #Altın Lale
        #jüri

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