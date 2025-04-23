İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul'da yüksek riskli ilçeler hangileri?
İstanbul'da yaşanan peş peşe depremler, megakentin zemin güvenliğini bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı. Özellikle Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, kent genelinde yoğun şekilde hissedilirken, milyonlarca kişi yaşadıkları ilçelerin deprem riskini sorgulamaya başladı. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçeler daha fazla risk taşırken, 2025 deprem risk haritası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanların İstanbul depremi uyarıları ile AFAD planını haberimizde derledik. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları...
Silivri açıklarında yaşanan depremler, İstanbul’da paniğe neden oldu. İlk olarak 3.9, ardından 6.2 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntılar, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. "İstanbul’da hangi ilçeler daha riskli?" sorusu yeniden gündeme gelirken, güncellenen 2025 deprem risk haritası da kamuoyunun ilgisini çekiyor. İstanbul sakinleri ise "İstanbul'da depreme dayanıklı, orta dayanıklı ve riskli bölgeler ve ilçeler hangileri?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı olan semtler...
İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM: ARTÇILAR SÜRÜYOR!
Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.
NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: "DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk'e açıklamada bulundu. Deprem dirençli kent sorununun kentsel dönüşümle çözülemeyeceğini belirten Görür, "Daha büyük deprem gelecek" dedi. Görür şöyle konuştu:
Ama kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım."
"ASIL DEPREM 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK"
Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.
ÜŞÜMEZSOY: DEPREM İLE STRES BOŞALDI
Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise bugün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu belirtti. İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini söyleyen Üşümezsoy, stresin boşaldığını sözlerine ekledi. Üşümezsoy, "Bu fay kırılmayan bölgedeki fay hattıydı. Başka bir deprem riski yok. Bu oldu ve bitti diyebiliriz” dedi.
İSTANBUL'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL
İstanbul’daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD’ın hazırladığı ‘Kırmızı Eylem’ planında yer alan bilgiler şu şekilde:
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler
MALTEPE:
Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe
PENDİK:
Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi
SULTANBEYLİ
Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Mecidiye
Ahmet Yesevi
Abdurrahmangazi
Orhangazi
Yavuz Selim
Hasanpaşa
Adil
Mehmet Akif
TUZLA:
Postane
Aydınlı
Şifa
Mimar Sinan
Yayla
İstasyon
Aydıntepe
ATAŞEHİR
İçerenköy
KARTAL
Hürriyet
Karlıktepe
Orhantepe
Atalar
Esentepe Petrol İş
Cevizli
Avrupa Yakası Riskli Mahalleler
ŞİŞLİ:
Paşa
Merkez
ZEYTİNBURNU
Maltepe
Seyitnizam
Beştelsiz
Sümer
Veliefendi
Çırpıcı
Telsiz
Nuripaşa
Kazlıçeşme
Yeşiltepe
Merkez Efendi
Gökalp
AVCILAR:
Deniz Köşkler
Cihangir
Ambarlı
Merkez
Gümüşpala
Üniversite
Firüzköy
M. Kemal Paşa
Yeşilkent
BAĞCILAR:
Yıldıztepe
Evren
Kirazlı
Demirkapı
Hürriyet
Merkez
Fevzi Çakmak
Yenigün
Kemalpaşa
Kazım Karabekir
Çınar
Yenimahalle
Bağlar
İnönü
Yavuz Selim
Mahmutbey
Fatih
Barbaros
Göztepe
Sancaktepe
BAHÇELİEVLER:
Şirinevler
Zafer
Kocasinan
Soğanlı
Hürriyet
Yenibosna
Çobançeşme
Cumhuriyet
Fevzi Çakmak
BAKIRKÖY:
Osmaniye
Kartaltepe
Yeşilköy
Zeytinlik
Şenlikköy
Ataköy 2-5-6
Ataköy 3-4-11
Ataköy 7-8-9
Cevizlik
Yenimahalle
BAŞAKŞEHİR:
Ziya Gökalp
Şahintepe
Güvercintepe
BAYRAMPAŞA:
Altıntepsi
Muratpaşa
Yenidoğan
İsmetpaşa
Terazidere
Ortamahalle
Yıldırım
Kartaltepe
BEYLİKDÜZÜ:
Barış
Yakuplu
Kavaklı
Marmara
Adnan Kahveci
Dereağzı
Cumhuriyet
Gürpınar
Büyükşehir
Sahil
BEYOĞLU:
Piyalepaşa
Piri Paşa
Kaptanpaşa
Fetih Tepe
Keçeci Piri
Hacıahmet
BÜYÜKÇEKMECE:
Batıköy
Fatih
Pınartepe
Güzelce
Atatürk
Hürriyet
ESENLER:
Fatih
Nine Hatun
Menderes
Kazım Karabekir
Tuna
Fevzi Çakmak
Oruç Reis
Çifte Havuzlar
ESENYURT:
Atatürk
Örnek
Saadet dere
İnönü
Namık Kemal
Yenikent
Fatih
İncirtepe
Ardıçlı
Güzelyurt
Mehter Çeşme
Pınar
Talatpaşa
Merkez
EYÜPSULTAN:
Nişanca
Topcular
Düğmeciler
Defterdar
İslambey
Karadolap
Güzeltepe
GAZİOSMANPAŞA:
Merkez
Sarıgöl
Yıldız Tabya
GÜNGÖREN:
Merkez
Güneştepe
Mareşal Çakmak
A.Nafiz Gürman
Haznedar
Genç Osman
Akıncılar
Sanayi
Mehmet Nesih İzmen
Güven
Tozkoparan
KAĞITHANE:
Talatpaşa
Merkez
Gürsel
KÜÇÜKÇEKMECE:
Kanarya
Cumhuriyet
Cennet
İnönü
Yeliova
Gültepe
Fevzi çakmak
Halkalı
İstasyon
Yenimahalle
Söğütlüçeşme
Kartaltepe
Sultan Murat
Fatih
Kemalpaşa
Atakent
FATİH:
Mevlanakapı
Şehremini
Akşemseddin
Seyyid Ömer
Ayvansaray
Kocamustafapaşa
Derviş Ali
Yavuz Sultan Selim
Yedikule
Hırkai Şerif
Balat
İskenderpaşa
Topkapı
Silivri Kapı
Atıkalı
Molla Gürani
Sümbül Efebdi
Ali Kuşcu
Haseki Sultan
Zeyrek
Karagümrük
Cerrahpaşa
Aksaray
Cibali
Emin Sinan