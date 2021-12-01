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İstanbul hava durumu 1 Aralık | Bugün İstanbul'da lodos fırtınası var mı?

İstanbul hava durumu bugün nasıl? 1 Aralık İstanbul hava durumu lodos fırtınası sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arsında yer alıyor. Özellikle çalışanlar "Bugün İstanbul'da lodos var mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün İstanbul hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...

İstanbul hava durumu 1 Aralık | Bugün İstanbul'da lodos fırtınası var mı?

İstanbul hava durumu bugün nasıl? Günlerdir etkili olan lodos fırtınası sonrasında başta çalışanlar olmak üzere dışarıda işi olanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün İstanbul'da lodos fırtınası var mı? Merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel İstanbul hava durumunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da bugün şiddetli rüzgar etkili olmayacak.

Sıcaklıklar bir önceki güne göre yaklaşık 10 derece düşmüş olsa da gün içerisinde İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Havanın parçalı bulutlu ve 12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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