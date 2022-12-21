İstanbul Havalimanı'nda biyometrik geçiş sistemi

İGA İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle temassız bir yolculuk deneyimi için Star Alliance Biometrics geçiş sistemini denemeye başladı. Sistem için İGA İstanbul Havalimanı’nda özel bir altyapı kuruldu.

Kurulan yeni altyapı ile birlikte geliştirilen Biyometrik kimlik tanımlama sistemi, Star Alliance üyesi havayollarının sık uçan yolcu programı müşterilerinin seyahat deneyimlerini kolaylaştırılıyor.

Miles & Smiles ve İGA İstanbul Havalimanı tarafından denenmeye başlanan sistem ile, THY yolcu programı üyesi yolcular, özellikle Covid-19 sonrası, sağlık ve hijyen önlemleri kapsamında sistemin uygulanacağı seçili uçağa biniş kapılarından temassız geçebilecek.

KAYIT YAPTIRMAK YETERLİ

Kayıt yaptıran üye yolcular, yolcular öz çekim (selfie) yaptıktan sonra pasaport ve kimlik bilgilerini doğrulayarak, hizmeti kullanacakları havayollarını ve havalimanlarını seçebiliyor. Kayıt adımlarını ve işlemlerini tamamlayan Miles & Smiles üyesi yolcular, Star Alliance Biometrics kullanan havayolları ile seyahat ettiklerinde, sistemin uygulandığı tüm havalimanlarında biyometrik sistem noktalarından istedikleri zamanda geçebilecek.

MASKE ÇIKARTMAK ZORUNDA DEĞİL

Biyometrik kimlik kontrolü, maske takarken de kimlik tespiti yapabilmesini mümkün kıldığı için maske kullanmayı tercih eden yolcular ise Star Alliance Biometrics sistemini kullanırken maskesini çıkarmak zorunda kalmayacak.