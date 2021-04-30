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İstanbul Havalimanı yaklaşık 83 milyon yolcuya hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı, o tarihten bu yılın 25 Nisan'ına kadar 578 bin 118 uçakla 82 milyon 789 bin 424 yolcuya hizmet verdi. EUROCONTROL verilerine göre İstanbul Havalimanı bu yıl Avrupa'da zirvedeki yerini alırken, kıtanın en yoğun havalimanı unvanını da korudu. Havalimanı, Skytrax’in değerlendirmesi kapsamında "5 Yıldızlı Havalimanı" ve Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemlerle "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" ödüllerini de aldı

İstanbul Havalimanı yaklaşık 83 milyon yolcuya hizmet verdi
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Türkiye'nin Zafer Anıtı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünü dünyanın zirvesine taşımaya katkı sağladı.

İstanbul Havalimanı'nda açılışından 25 Nisan'a kadar iç hatta 158 bin 932, dış hatta 419 bin 186 olmak üzere toplamda 578 bin 118 uçuş gerçekleşti. İç hatta 21 milyon 991 bin 564 ve dış hatta 60 milyon 797 bin 860 olmak üzere toplamda 82 milyon 789 bin 424 yolcuya hizmet verildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den 25 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda, iç hatta 57 bin 335, dış hatta 113 bin 482 olmak üzere toplam 170 bin 817 uçuş sayısına ulaşıldı. Bu uçuşlarla iç hatta 6 milyon 619 bin 567 ve dış hatta 12 milyon 852 bin 945 olmak üzere toplam 19 milyon 472 bin 512 yolcu ağırlandı.

SALGINDA DA AVRUPA'NIN BİRİNCİSİ OLDU

Salgın koşullarına rağmen dünya çapında başarılara imza atmayı sürdüren İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, bu yıl da Avrupa'da zirvedeki yerini alırken, "kıtanın en yoğun havalimanı" unvanını da korudu.

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ocak, şubat, mart, nisan aylarında toplamda 63 bin 064 uçuşla birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı 53 bin 921 uçuşla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı izlerken, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan 52 bin 532 ve Frankfurt Havalimanı'ndan 52 bin 464 uçuş gerçekleştirildi.

1-31 Mart'ta açıklanan uçuş sayılarına göre ise İstanbul Havalimanı, her günü birinci olarak tamamladı. 17 bin 407 uçuşla birinci olan İstanbul Havalimanı'nı, 14 bin 186 uçuşla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Frankfurt Havalimanı'ndan 13 bin 708, Amsterdam Havalimanı'ndan 12 bin 874 ve Madrid Havalimanı'ndan 11 bin 407 uçuş yapıldı.

İstanbul Havalimanı geçen yıl salgına rağmen Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23,4 milyon kişiyle birinci oldu. İstanbul Havalimanı'nı 22,3 milyon yolcuyla Paris-Charles de Gaulle ve 22,1 milyon yolcuyla Londra Heathrow havalimanları takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı 20,9 milyonla 4'üncü sırada yer alırken, Almanya'nın Frankfurt Havalimanı 18,8 milyon yolcuyla 5'inci sıraya yerleşti.

Hem hava yollarını hem de havalimanlarını kapsayan Skytrax'in araştırmasına göre ise Kovid-19 güvenlik derecelendirmesi listesinde dünya havalimanları arasında 5 yıldız alanlardan biri de İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Münih Havalimanı, Seul Incheon Uluslararası Havalimanı, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı, Singapur Changi Havalimanı ve Tokyo Narita Uluslararası Havalimanı'nın ardından dünyada "5 yıldız" alan 8'inci küresel aktarma merkezi olarak dikkati çekti.

İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN GEÇEN YIL GARANTİ ÖDEMESİ YAPILMADI

Öte yandan, DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'na garanti ödemesi yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı'na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. Karalanmaya çalışılan İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından salgın döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Asılsız söylemlere inat İstanbul Havalimanı, 17 bin 407 uçuşla Mart 2021'de de Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.

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