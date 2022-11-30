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Haberler Yaşam İstanbul Havalimanı’na Nasıl Gidilir? İstanbul Havalimanı Servisleri Nereden Kalkıyor?
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İstanbul Havalimanı’na nasıl gidilir? İstanbul Havalimanı servisleri nereden kalkıyor?

İstanbul Havalimanı, 29 Ekim 2018 yılında hizmete girmiş olup, yıl içinde 40 milyondan fazla yolcu kapasitesi ile yoğunluğunu her geçen gün arttırmaktadır. Yeni İstanbul Havalimanı, uluslararası özelliğe sahiptir. İlk olarak, ulaşım açısından zor bir noktada olduğu düşünülen yeni havalimanına hem otobüs hem de havalimanı servisleri ile ulaşım oldukça kolaydır.

İstanbul Havalimanı’na Nasıl Gidilir? İstanbul Havalimanı Servisleri Nereden Kalkıyor?

İstanbul Havalimanı’na Nasıl Gidilir?

İstanbul Havalimanı, şehrin pek çok noktasına uzak olsa da ulaşım oldukça kolaydır. HAVAIST otobüsleri, ulaşımın kolay şekilde gerçekleşmesini sağlayan en iyi alternatifler arasındadır. Ayrıca ulaşım için taksi kullanmak da tercih edilebilecek diğer alternatifler arasında yer alır. Diğer yandan İstanbul’un en iyi ulaşım ağı olan otobüsler de havalimanına ulaşmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı ulaşım yollarından biridir. Yakın zamanda havalimanına yolunuz düşecekse; H-1, H-2, H-3, H-6, H-7 ve H-9 numaralı belediye otobüslerini kullanarak kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. HAVAIST’e ait olan; HVİST-5, HVİST-6, HVİST-7, HVİST-8, HVİST-9, HVİST-10, HVİST-13, HVİST-14 ve HVİST-15 numaralı hatlar da İstanbul Havalimanı ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Genellikle uzak ilçelerden havalimanına gitmek isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır. Eğer havalimanı’nın diğer ilçelere olan uzaklığını merak ediyorsanız; Taksim’e 40 km, Avcılar’a 53 km, Levent’e 36 km, Kadıköy’e 52 km, Kavacık’a 42 km, Üsküdar’a ise 47 km’dir.

İstanbul Havalimanı Servisleri Kalkış Noktası

Belirli bir ücret ödeyerek kullanabileceğiniz HAVAİST servislerinin kalkış yaptığı yerler:

  • Esenler Otogar
  • Halkalı - Başakşehir
  • Avcılar - Bahçeşehir
  • Beylikdüzü - Çatalca
  • Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı
  • Kadıköy - Tepeüstü
  • Yenikapı - Aksaray
  • Bakırköy – Yenibosna

Anadolu Yakası’ndan İstanbul Havalimanı’na Nasıl Gidilir?

Anadolu Yakası’nda oturanlar için İstanbul Havalimanı’na ulaşmanın alternatif yolları bulunmaktadır. Eğer Anadolu Yakası’ndan HAVAIST servislerini kullanmak istiyorsanız; Kadıköy, Sancaktepe ya da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan HAVAIST servislerini kullanmanın mümkündür.

İstanbul Havalimanı’na Servis Var Mı?

HAVAIST servisleri, İstanbul’un 12 noktasında hizmet vermekte olup, İstanbul Havalimanı’na ulaşmanın en kolay yollarından birini sunmaktadır.

Sabiha Gökçen’den İstanbul Havalimanı’na Nasıl Gidilir?

Sabiha Gökçen Havalimanı, özellikle Anadolu Yakası’nda ikamet edenlerin kullandığı geniş bir hava ulaşımı sağlamaktadır. Ancak bazı durumlarda bu yakada ikamet edenler İstanbul Havalimanı’nı tercih edebilmektedir. Hem uçuş için İstanbul Havalimanı’na gidecek olanlar hem de Sabiha Gökçen’den iniş yapıp Avrupa Yakası’na geçmek isteyenler HAVAIST servislerini kullanabilir. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu katı açık otoparkından kalkan servisler aracılığı ile yolculuk yapabilirsiniz.

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