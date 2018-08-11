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İstanbul havalimanları yolcu sayısını artırdı

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, yılın 7 aylık döneminde 58 milyon 548 bin 782 yolcuyu misafir etti. Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. İki havalimanında 7 aylık dönemde icra edilen sefer sayısı ise 402 bin 154 olarak kayıtlara geçti

11.08.2018 - 14:12 | Güncelleme: AA

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, yılın 7 aylık döneminde 58 milyon 548 bin 782 yolcuyu misafir etti.

AA muhabirinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki iki havalimanında ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında ağırlanan yolcu ile düzenlenen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı, bu yılın 7 ayında iç hatlarda 11 milyon 279 bin 542, dış hatlarda 27 milyon 698 bin 290 olmak üzere toplam 38 milyon 977 bin 832 yolcuyu misafir etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise aynı dönemde ağırlanan yolcu sayısı 19 milyon 570 bin 950 olarak hesaplandı. Yolculardan 13 milyon 149 bin 884'ü iç hatları, 6 milyon 421 bin 66'sı ise dış hatları kullandı.

Kentteki iki havalimanında bu yılın 7 ayında geliş-gidiş yapan yolcu sayısı 58 milyon 548 bin 782 olarak gerçekleşti. Ağırlanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11 artış gösterdi.

HAVA TRAFİĞİ DE ARTTI

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 80 bin 223, dış hatlarda 188 bin 482 olmak üzere toplam 268 bin 705 uçaklık hava trafiği meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bu dönemde kullanan uçak sayısı, iç hatlarda 84 bin 752, dış hatlarda 48 bin 697 olarak tespit edildi. Bu havalimanında, yılın 7 ayında 133 bin 449 uçaklık ticari hava trafiği oluştu.

Bu yıl 7 aylık dönemde iki havalimanından icra edilen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 402 bin 154 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde bu havalimanlarını 385 bin 957 uçak kullanmıştı.

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