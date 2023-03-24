İslam âlemi için mühim aylardan olan Ramazan ayı, 23 Mart 2023 Perşembe günü başladı. Bu yıl, 30 gün değil; 29 gün boyunca oruç tutulacak. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 İmsakiye takvimi yayınlandı. İmsakiye takvimi, her il ve ilçeye olmak üzere iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı saatlerini içeriyor. Buna göre, İstanbul iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı saati de belli oldu. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta? İşte, Diyanet'in 2023 İstanbul imsakiyesi ile İstanbul iftar saatleri, sahur vakti ve teravih namazı saatleri...