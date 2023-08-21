İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 6 milyar 353 milyon dolarlık ihracat İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2023 yılının ilk 7 ayında, 6 milyar 353 milyon dolar tutarında ihracat yaptı

İİB'den yapılan açıklama göre, ocak-temmuz döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 arttı. İstanbul İhracatçıları, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla, yılın ilk yedi ayında, 196 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5,1 oldu.

İBB EN FAZLA İHRACATI IRAK'A GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul İhracatçı Birlikleri, aynı dönemde değer bazında en fazla ihracatı 426 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya’ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; Rusya’ya ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön plana çıktı.

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Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 313 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 arttı.

TEMMUZDA İHRACAT GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 27,7 ARTTI

İstanbul İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,7 artışla 911,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, temmuzda en fazla ihracatı Norveç, Irak, Yunanistan, Birleşik Devletler ile Almanya’ya gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında, 2 milyar 149 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 artış ile 2 milyar 38 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yüzde 21,5 artış ile 877,8 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 586 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 7,2 artış ile 361,5 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 8,2 artış ile 286 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yüzde 18 artış ile 146 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, şunları kaydetti:

"İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 2,5 artış ile daha fazla ihracat yaptı. Temmuz ayına baktığımızda ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,7 artış ile 911 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. İİB, iyi bir ihracat performansı sergiledi. En çok ihracat yaptığımız ana pazarlarımızda ihracat artışları gerçekleştirdik. Yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 2,1, Almanya’ya yüzde 18,9, Birleşik Krallık’a yüzde 16,7, Rusya’ya ise yüzde 40,4 ihracat artışı yaptık. Yılın ilk üç çeyreğini de ihracat artışı ile kapatmayı öngörüyoruz."