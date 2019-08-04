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Haberlerİş-Yaşam

İstanbul ile İzmir arası 3.5 saate düşüyor

İstanbul ile İzmir arasında 8.5 saati bulan seyahat süresini 3.5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak

İstanbul ile İzmir Otoyolu

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Projenin yapım çalışmaları 2010'da başlamış, en büyük ayağı oluşturan Osmangazi Köprüsü 2016'da hizmete alınmıştı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açılmıştı. Bugün 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesim hizmete açılacak.

7 MİLYAR DOLAR HARCANDI

İstanbul-İzmir arasındaki mevcut yol yaklaşık 515 kilometre . Otoyolla iki kent arasının 404 kilometreye düşmüş olacak. Böylece İstanbul ile İzmir arasındaki 8.5 saatlik seyahat süresinin 3,5 saate düşeceği hesaplanıyor.  Proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldığı 2.5 milyar liranın da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandığını açıklandı.

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