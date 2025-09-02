İstanbul Kadıköy su kesintisi 2 Eylül 2025 Salı: Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin duyurusuna göre Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 12 mahallede 15 saate kadar sürecek su kesintisi uygulanacak. Buna göre; su kesintisi 2 Eylül Salı bugün saat 21.00'den itibaren başlayacak. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İşte 2 Eylül 2025 su kesintisine dair ayrıntılar…
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), planlanan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 2 Eylül 2025 Salı bugün Kadıköy’de bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ilçedeki 12 mahalle, 15 saate kadar su alamayacak. Peki, hangi bölgeler bu kesintiden etkilenecek? İşte 2 Eylül Salı günü Kadıköy’de uygulanacak su kesintisi programı…
KADIKÖY'DE 15 SAATE VARAN SU KESİNTİSİ!
Kadıköy'de gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül 2025 Salı günü 12 mahalleye, 11 ila 15 saat süreyle su verilemeyecek.
2 EYLÜL 2025 KADIKÖY'DE HANGİ MAHALLELERDE SULAR KESİLECEK?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi ile Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.
2 EYLÜL 2025 KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Çalışmalar kapsamında, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerine bugün 21.00 ile 08.00 saatlerinde su verilemeyecek.
Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde ise bugün saat 21.00'den ertesi gün 12.00'ye kadar su kesintisi yaşanacak.