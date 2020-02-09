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Fırka gibi olay! İstanbul Kart'ına yükleyecekti, kargaya kaptırdı

Marmaray'da İstanbul Kart'ına para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı. "Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da peşinden koştuğu karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Aslında kargaların bu ilk vukuatı değil. 2016 yılında da bir karga yine İstanbul'da Terazidere metro istasyonunda Nesibe Koç'un, dolumunu yaptıktan sonra yere düşürdüğü kartını karga almıştı

istanbul 'da parasını kargaya kaptırdı
DHA

Marmaray'da İstanbul Kart'ına para yükleme isteyen kadın, makineye koymak istediği parasını kargaya kaptırdı.

İstanbul Marmaray'da bugün kadın bir yolcu İstanbul Kart'ına para yüklemek istedi. O sırada bir karga, önce kadının arkasından yaklaştı daha sonra da kadının pardösüsünden çekmeye başladı. Korkan kadın geriye doğru adım atınca karga, para yükleme makinesinde bulunan parayı alarak uçmaya başladı.

Olayın şokuyla "Kuş paramı aldı" diye bağıran kadın, Marmaray'da karganın peşinden gitti. Marmaray durağının içinde ağzında parayla çeşitli yerlerde duran karga bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

 

 

 

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