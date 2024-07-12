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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Kart'ta büyük değişim! İstanbul kart öğrenci yaş sınırı düşürüldü mü?İstanbul kart öğrenci indirimine yaş sınırı kaç oldu?

        İstanbul Kart'ta büyük değişim! İstanbul kart öğrenci yaş sınırı düşürüldü mü?

        İstanbul'da toplu taşıma kullanımını kolaylaştıran ve şehir içi ulaşımda büyük bir öneme sahip olan İstanbul Kart'ta önemli bir değişiklik yapıldı. Öğrenciler için sunulan indirimli kart uygulamasında yaş sınırına dair yapılan yeni düzenleme merak ediliyor. Peki, İstanbul Kart öğrenci yaş sınırı düşürüldü mü? İstanbul Kart öğrenci indirimine yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:32
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        İstanbul'da öğrencilerin toplu taşıma masraflarını azaltan İstanbul Kart'ta, önemli bir değişiklik gerçekleşti. Öğrenci indirimine dair yeni alınan karar, merak konusu oldu. Öğrenciler için geçerli olan yaş sınırındaki bu düzenleme neleri kapsıyor? İstanbul Kart öğrenci yaş sınırı düşürüldü mü? Öğrenci indirimine yeni yaş sınırı kaç oldu? İşte detaylar...

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        30 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ ÖĞRENCİLER DİKKAT!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar ile 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirim oranları yüzde 10'a düşürüldü. İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

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        Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi. Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

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        DEĞİŞİMLERLE ALAKALI AÇIKLAMA YAPILDI

        Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporunda Öğrenci İstanbulkart tanımında yapılan değişiklikle ilgili şu ifadelere yer verildi:

        "Öğrenci İstanbulkart tanımı, Milli Savunma Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu kapsamında eğitim gören ve YÖKSİS kaydı doğrulanan öğrenciler ile Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören ve kaydı elektronik sistem üzerinden doğrulanan kişilere verilen kişiselleştirilmiş İstanbulkartı'nı ifade eder. Lise öğrenimini bitirdiği halde üniversite sınavına girip herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan ya da tercih yapamayan kişiler 1 yıl süre ile öğrenci sayılır. 30 yaşından gün almış öğrencilere ise UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır."

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        İSTİHDAM OFİSİNE BAŞVURAN İŞSİZLERE 3 AY SÜREYLE İNDİRİM

        Öte yandan İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunanların iş görüşmelerine gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de mecliste görüşüldü. Meclise sunulan Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporunda teklifle ilgili şu ifadeler yer aldı:

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        "BİO'lara iş görüşmesine gelen, ücretsiz İstanbulkart'a sahip olmayan, herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-devlet kaydıyla belgeleyenlere, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR özelliğini de kullanılabilecek, her görüşmede 1 aylık en fazla 3 ay süreyle aylık 32, toplamda 96 geçişlik (günde 4 geçişle sınırlı olmak üzere) ücretsiz toplu ulaşım geçiş imkanı sağlanması. Uygulamanın Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülmesi, BELBİM AŞ tarafından BİO sistem altyapısı ile web servis entegrasyonu sağlanarak her ay hazırlanacak raporla (geçiş bedelleri otoritelere kullanılan kontör başına İstanbul genelinde her ay dinamik olarak hesaplanan öğrenci abonman kat sayısı üzerinden hesaplanacaktır) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ödenmesi teklif edilmektedir."

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