İstanbul Kültür Yolu Festivali etkinlik takvimi 2025: İstanbul Kültür Yolu Festivali nerede, ne zaman bitiyor?
Dünyanın en büyük festivali Türkiye Kültür Yolu Festivali, 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. 2025 yılında 20 şehirde festival düzenleneceği belirtilmişti. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 15. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin galası, sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. 2025 İstanbul Kültür Yolu Festivali tarihleri de bu noktada merak konusu oldu. Peki, İstanbul Kültür Yolu Festivali nerede, ne zaman bitiyor? İşte 2025 İstanbul Kültür Yolu Festivali etkinlik takvimi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 ilde gerçekleştiriliyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sıradaki durağı ise İstanbul oldu. Megakentin ev sahipliğini yaptığı festival, 27 Eylül itibarıyla başladı. İstanbul Kültür Yolu Festivali, bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında toplam 730 etkinlikle şehri kültür ve sanatla buluşturuyor. Dokuz gün sürecek festivalde müzikten tiyatroya, edebiyattan dijital sanata, sergilerden konserlere kadar birçok alanda etkinlikler yer alıyor. İşte 2025 İstanbul Kültür Yolu Festivali etkinlik takvimi…
İSTANBUL KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ TARİHLERİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlen İstanbul Kültür Yolu Festivali, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü itibarıyla sanatseverlerle buluştu.
Türkiye'nin kültürel marka değerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin İstanbul ayağı, 5 Ekim 2025 tarihine kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam edecek.
110 NOKTADA 730 ETKİNLİK
İstanbul’un ev sahipliğini yaptığı festival, bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında toplam 730 etkinlikle şehri kültür ve sanatla buluşturuyor.
Dokuz gün sürecek festivalde müzikten tiyatroya, edebiyattan dijital sanata, sergilerden konserlere kadar birçok alanda etkinlikler yer alıyor.
BOLŞOY BALE VE ORKESTRASI İLK KEZ İSTANBUL'DA
İstanbul Kültür Yolu Festivali bu yıl yine dünyaca ünlü sanatçılara ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın köklü bale topluluklarından Bolşoy Bale ve Orkestrası, festival kapsamında ilk kez kentte sanatseverlerle buluştu.
Üyeleri arasında uluslararası yarışmalarda ödül kazanmış müzisyenler ile Rusya'nın onur ve halk sanatçılarının yer aldığı topluluk, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak "Romeo ve Juliet" eserini sahneledi.
Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve teknik ekipten oluşan Bolşoy Bale ve Orkestrası, 27 Eylül'de yeniden "Romeo ve Juliet" eserini, 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü sahneleyecek.
İSTANBUL KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ NELER VE NEREDE YAPILACAK?
Festival programında konserlerden film gösterimlerine, sanat söyleşilerinden dijital sanat panellerine kadar birçok etkinlik yer alacak.
Etkinlikler, AKM'nin dış alanında kurulan 'Türk Telekom Açık Hava Sahnesi' ile 'Türk Telekom Opera Salonu' ve 'Türk Telekom Lounge'da gerçekleştirilecek.
Açık hava sahnesinde Levent Yüksel, Ceza, Ekin Uzunlar, Berkay ve Emre Altuğ konser verecek. Ayrıca ödüllü yarışmalar ve film gösterimleri düzenlenecek.
Türk Telekom Opera Salonu'nda Bolşoy Bale ve Orkestrası iki farklı eserle sahne alacak. Romeo ve Juliet balesi 26-27 Eylül'de, Kuğu Gölü ise 29-30 Eylül'de sergilenecek. Ayrıca İtalyan besteci ve piyanist Andrea Vanzo da aynı salonda konser verecek.
AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek sanat söyleşileriyle Nabat Garakhanova yönetimindeki dijital sanat panelleri, festival süresince ücretsiz izlenebilecek.
Festival kapsamında ayrıca oyuncu Hülya Koçyiğit, Türk Telekom Lounge'da gerçekleştirilecek bir söyleşiye katılacak ve etkinliğin ardından açık hava sinema sahnesinde katılımcılarla film izleyecek.
Etkinlik takvimi kapsamında Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 27 Eylül'de Levent Yüksel, 28 Eylül'de Ceza sahne alacak ve aynı gün Beyoğlu Güzeli filminin gösterimi yapılacak.
29 Eylül'de Aşkın 500 Günü, 30 Eylül'de Wonka, 1 Ekim'de Uncharted, 2 Ekim'de Moana 2 filmleri izleyicilerle buluşacak. 3 Ekim'de Ekin Uzunlar, 4 Ekim'de Berkay ve 5 Ekim'de Emre Altuğ konser verecek.
İSTANBUL KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ETKİNLİK TAKVİMİ
Ücretli ve ücretsiz olarak sunulan tüm etkinliklerin bilgisine aşağıdaki takvim linkinden ulaşabilirsiniz.
