Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam listesi

İstanbul lise taban puanları öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih işlemleri de başlıyor. İstanbul Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi, Spor Lisesi taban puanları açıklandı mı? MEB E-okul üzerinden 2021 lise taban puanlarını listeledi.

İstanbul lise taban puanları 2021! İstanbul LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam listesi

İstanbuki lise taban puanları 2021 merak edilenler arasında. Milyonlarca lise adayı lise tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Önce gidecekleri lise için araştırma yapmak istiyorlar. İstanbul Lise taban puanları ve 2020'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı.

6 Haziran'da yapılan LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi http://meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83,49 oldu. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2020-2021

Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar.İşte 2020 LGS taban puanları

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için TIKLAYINIZ

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için TIKLAYINIZ

NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ 2021

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için duyuru geldi.

Öğrenciler nakil işllemleri için boş kontenjan bilgilerine e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaparak öğrenebilecekler. Detaylar aşağıdaki linktedir...

E-OKUL TIKLA

SINAVA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

İtiraz başvurusunda sınava giren adayın TC Kimlik numarası ve TC Kimlik Seri numarası ile başvuru yapılmaktadır.

Yabancı uyruklu vatandaşlar seri numarası kısmına baba isimlerini yazarak giriş yapabilirler.

TC Kimlik numarası ile TC Kimlik Seri numarasının eşleşmemesi durumunda sisteme giriş yapılamaz. TC Kimlik Seri numarasını kontrol edip tekrar deneyiniz eşleşmeme durumunda nüfus müdürlüklerine bildiriniz" uyarısını alır.

Sisteme giriş yapan aday başvuru yapacağı sınavın kılavuzunda belirtilen şartları taşımıyorsa "başvuru yapabileceğiniz bir sınav bulunmamaktadır!" uyarısını alır.

E-İTİRAZ

İtiraz başvurusundan önce lütfen kılavuzları okuyunuz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tam listesi
GÜNDEMAnkara lise taban puanları 2021
Kışladaki göçükte 2 işçi toprak altında kaldı - Haberler
GÜNDEMKışladaki göçükte 2 işçi toprak altında kaldı
CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ADANA'DA EV DEHŞETİ! Son dakika: Aynı eve talip oldular, sonrası korkunç!
GÜNDEMAynı eve talip oldular, sonrası korkunç!
Son dakika haberi MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! 2 terörist öldürüldü
GÜNDEMMİT'ten Süleymaniye'de operasyon! 2 terörist ...
SON DAKİKA! 1300 lira beklerken 500 liradan oldu
GÜNDEM1300 lira beklerken 500 liradan oldu
Kurbanlık koç, koyun ve dana fiyatları 2021! Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları ne kadar? Tüm lis
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
Son dakika! LGS kapsamında okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimler açıklandı - Haberler
GÜNDEMİşte LGS'de kontenjanlar ve yüzdelik dilimler!
Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten açıklama
GÜNDEMÜniversiteler açılacak mı?
SON DAKİKA: Elif'in şüpheli ölümü öncesinde şoke eden görüntü!
GÜNDEMElif'in şüpheli ölümü öncesinde şoke eden görüntü!