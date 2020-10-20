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İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 36 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 472 gram esrar, tabanca, 47 fişek, 3 bin 654 dolar, 205 avro, 100 frank, 60 pound ile 74 bin 500 lira ele geçirildi

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
AA

İstanbul merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 36 kişi yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 06.00'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 472 gram esrar, tabanca, 47 fişek, 3 bin 654 dolar, 205 avro, 100 frank, 60 pound ile 74 bin 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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