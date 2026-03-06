İstanbul Modern'de usta yönetmenden oyunculuk dersi

İstanbul Modern, “Genç Salı” buluşmaları kapsamında bu ay yönetmen Veli Çelik’i ağırlıyor. 1996 yılından bu yana çok sayıda film ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Çelik, 10 Mart 2026’da gençlere kamera önü oyunculuk atölyesi düzenliyor.

Sahne üzerinde kurulan canlı bir mini set aracılığıyla kurgulanan atölye, tiyatro ve sinema oyunculuğu arasındaki farkları izleyicinin tanıklığında performatif bir buluşma olarak ele alıyor. Hamlet monoloğu üzerinden ilerleyen çalışmada, oyunculuk, kamera, ses, beden ve kadraj arasındaki ilişkiler sahne üzerinde pratik örneklerle gösteriliyor. Atölye, katılımcıları oyuncu ile yönetmen arasındaki çalışma biçimini ve bu ilişkinin yaratıcı sınırlarını birlikte düşünmeye davet ediyor.

18–25 yaş arasındaki gençler her salı 10.00–14.00 saatleri arasında İstanbul Modern’i ücretsiz olarak ziyaret ediyor. Gençler, İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezmenin yanı sıra, her ay bir salı günü sinema odaklı söyleşilere, yarışmalara ve daha birçok sürpriz etkinliğe ücretsiz katılma fırsatı yakalıyor. Film müziklerinden afiş tasarımlarına, oyuncuların hayatlarını değiştiren film sahnelerinden yemek temalı filmlere uzanan ve katılımcıların aktif rol alacağı etkinlikler gençleri bekliyor.