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İstanbul Modern'le sanata evden sarıl

İstanbul Modern, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma sebebiyle kapalı olacağı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamaya devam edecek.

İstanbul Modern'le sanata evden sarıl


İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan bir seçki internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Yapıtlara dair görseller ve açıklayıcı metinler sanal ortamda izleyiciye sunulacak.

“Sanatçı ve Zamanı” ile "Şimdinin Peşinde" koleksiyon sergileri ve “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisi sanal turlarıyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

İstanbul Modern’in YouTube kanalında ise küratör ve müze eğitmenlerinin anlatımlarıyla yapıt ve sanatçı tanıtım videoları yayınlanacak.

Çocuklara özel sergi turları ve çevrimiçi atölyeler

Müze, “Sanatçı ve Zamanı” sergisini çocuklara özel hazırlanan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklara ücretsiz olarak sunulan Sanal Dedektifler; sesli tur, soru ve bilgi kartları ile Sanatçıların İzinde etkinlik videolarından oluşuyor.

Okul gruplarına yönelik olarak “Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisine paralel hazırlanan çevrimiçi sergi turu da çocuklar için düzenleniyor. Hafta sonları çocuklara yönelik gerçekleştirilen Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı’nda ise 4-12 yaş arası çocuklara atölyeler düzenleniyor. Manzaranın Dönüşümü, Lirik mi, Geometrik mi?, İlham Veren Kübizm başlıklı atölyeler 2-16 Mayıs tarihleri arasında çocuklarla buluşuyor.

Yetişkinlere yönelik atölye ve seminerler

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri de devam ediyor. Tematik başlıklarla modern ve çağdaş sanat tarihine farklı bakış açıları getiren Sanat Tarihi Seminerleri sanatseverlerle buluşurken, Sanat Yapıtlarının Gizleri başlıklı yeni seminer ise 26 Mayıs’ta başlıyor.

İstanbul Modern üyeleri dünyayı dolaşıyor

Tam kapanma süresince İstanbul Modern üyeleri de çevrimiçi etkinliklerle sanatla buluşmaya devam edecek. Üyeler, dünyadan ve Türkiye’den müze, galeri ve sergileri küratör eşliğinde canlı turlarla çevrimiçi gezme imkânı bulurken, dünyanın önde gelen çağdaş sanat etkinliklerine ön izleme ayrıcalığıyla katılabilecek.

İstanbul Modern Sinema da mayıs ayı içinde yepyeni programıyla sinemaseverlere çevrimiçi film keyfi sunacak.

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