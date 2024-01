İstanbul Modern 'Dünyanın En İyileri' arasında İstanbul Modern, şimdi de National Geographic'in "Dünyanın En İyileri" (Best of the World) sıralamasında yerini aldı.

Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 00:02 Güncelleme: 01.02.2024 - 00:02 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL