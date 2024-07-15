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        Haberler Kültür-Sanat Resim İstanbul Modern’de suluboya atölyesi

        İstanbul Modern’de suluboya atölyesi

        Doğanın içinde olma ve doğa yürüyüşlerinin derin deneyimlerini sanatla birleştiren İsmet Değirmenci, 18 Temmuz'da katılımcıları doğanın sembollerini ve anlatısını suluboya pratiğiyle keşfetmek için İstanbul Modern'e davet ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 00:07 Güncelleme: 15.07.2024 - 00:07
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        İstanbul Modern'de suluboya atölyesi
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        Usta sanatçı İsmet Değirmenci, doğanın derinliklerine yaptığı yolculukları ve bu yolculuklardan elde ettiği deneyimleri, İstanbul Modern’de gerçekleştireceği atölye çalışmasında paylaşıyor. Değirmenci, doğanın içinde olma ve doğada yürüme deneyimlerini içselleştirerek, doğanın sembollerini ve anlatısını şiirsel bir şekilde yorumluyor. Bu anlatı ile katılımcılara etik yükümlülüklerimizi ve doğaya karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyor. İsmet Değirmenci, 18 Temmuz’da katılımcıları doğanın sembollerini ve anlatısını suluboya pratiğiyle keşfetmeye davet ediyor.

        İsmet Değirmenci
        İsmet Değirmenci

        İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleşen sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılıyor. “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Buluşmaları başlığı altında düzenlenen etkinlikler, sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmalarını ve söyleşileri içeriyor.

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        #İstanbul Modern
        #suluboya
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