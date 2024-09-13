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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul Modern’in Artistik Direktörü Çelenk Bafra oldu

        İstanbul Modern’in Artistik Direktörü Çelenk Bafra oldu

        2011–2018 yılları arasında İstanbul Modern'de küratörlüğün yanı sıra sergi ve programlar direktörlüğü görevlerini üstlenen Çelenk Bafra, artistik direktör olarak müzeye döndü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:59
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        İstanbul Modern'in Artistik Direktörü Çelenk Bafra
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        2004’teki kuruluşundan bu yana 20 yılda, 10 milyon ziyaretçiye ulaşan, 1 milyon çocuk ve genci sanat eğitimiyle buluşturan İstanbul Modern’de müze direktörlüğü için görüşmeler sürdürülürken artistik direktörlüğe Çelenk Bafra getirildi.

        16 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Bafra, müzenin sanat programlarını, koleksiyonunu ve küratöryel yapısını geliştirmenin yanı sıra uluslararası program ve işbirliklerini güçlendirmekten sorumlu olacak.

        Çelenk Bafra kimdir?

        Küratör ve direktör olarak 20 yıldır bienal ve müzelerin yanı sıra sanat fonu ve uluslararası misafirlik programlarında çalışan Çelenk Bafra, Türkiye ve Avrupa’da çok sayıda sergi ve sanat programı düzenledi. Türkiye ve Fransa’da Siyaset Bilimi, Sanat Medyasyonu ve Kültürel Tarih üzerine öğrenim gören Bafra, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Marsilya'daki Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri Müzesi’nin (MuCEM) yönetim kurulunda görevlendirildi. 2001–2010 yıllarında çalıştığı İKSV’de İstanbul Bienali direktörlüğü ile birlikte Venedik Bienali ve Fransa’da Türkiye Mevsimi gibi yurt dışı programlarda görev alan Bafra, 2011’den 2018’e kadar İstanbul Modern’de küratörlük yaptı, sergiler ve programlar direktörü olarak müzenin küratöryel ekibini yönetti. 2018–2024 yılları arasında SAHA'da direktörlük görevini üstlenirken yazarlık ve küratörlüğe devam eden Çelenk Bafra, Açık Radyo’da her hafta “Hariçten Sanat” adlı uluslararası bir kültür sanat programı hazırlayıp sunuyor.

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