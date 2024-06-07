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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Müzik Festivali Khatia Buniatishvili'yle kapanıyor

        Müzik Festivali Khatia Buniatishvili'yle kapanıyor

        13 Haziran'da, "klasik müziğin popstarı" olarak tanımlanan piyanist Khatia Buniatishvili ile kapanacak 52. İstanbul Müzik Festivali, son haftasında Gülsin Onay'dan Edgar Moreau'ya, Alexandre Castro-Balbi'den Can Çakmur'a, Borusan Quartet & Synergy Vocals'ten Tekfen Filarmoni Orkestrası'na birçok önemli solist ve topluluğu konuk edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:52
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        Festival Khatia Buniatishvili'yle kapanıyor
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, son haftasında klasik müziğin yıldız isimlerini konuk etmeye devam ediyor.

        Khatia Buniatishvili
        Khatia Buniatishvili

        Teknik mükemmelliği ve karizmasıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi edinen, Le Figaro’nun “klasik müziğin pop starı” olarak tanımladığı piyanist Khatia Buniatishvili, 2013’te Münih Oda Orkestrası eşliğinde ve 2018’de oda müziği konseriyle dinleyicilerin gönüllerini fethettiği İstanbul Müzik Festivali’ne bu kez Satie, Chopin, Bach, Schubert ve Liszt besteleriyle hayatın çoksesliliğini yankılayan zengin içerikli bir resitalle dönüyor. “Labyrinth” başlıklı konser 13 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

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        Festival son haftasında ayrıca Gülsin Onay’dan Edgar Moreau’ya, Alexandre Castro-Balbi’den Can Çakmur’a, Borusan Quartet & Synergy Vocals'ten Tekfen Filarmoni Orkestrası’na birçok önemli solist ve topluluğu konuk edecek.

        13 Haziran’a kadar sürecek festivalin biletleri, passo.com.tr ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabiliyor.

        İstanbul Müzik Festivali’nde son haftanın programı

        BİR PRÖMİYER GECESİ: BORUSAN QUARTET & SYNERGY VOCALS

        8 Haziran Cumartesi, 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

        Edgar Moreau
        Edgar Moreau

        TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & EDGAR MOREAU

        9 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

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        MÜZEDE BİR AKŞAM: CAN ÇAKMUR & ALEXANDRE CASTRO-BALBI

        10 Haziran Pazartesi, 20.00, İstanbul Modern Sanat Müzesi

        KÖKLER

        11 Haziran Salı, 20.00, Deniz Müzesi

        LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN & ASYA FATEYEVA: “ABBA DANCING QUEEN”

        12 Haziran Çarşamba, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

        KHATIA BUNIATISHVILI: “LABYRINTH”

        13 Haziran Perşembe, 20.00, İş Kuleleri Salonu

        52. İstanbul Müzik Festivali’nin tüm programı için: muzik.iksv.org/tr/program

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        #İKSV
        #Khatia Buniatishvili
        #İstanbul Müzik Festivali
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