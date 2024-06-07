İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, son haftasında klasik müziğin yıldız isimlerini konuk etmeye devam ediyor.

Khatia Buniatishvili

Teknik mükemmelliği ve karizmasıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi edinen, Le Figaro’nun “klasik müziğin pop starı” olarak tanımladığı piyanist Khatia Buniatishvili, 2013’te Münih Oda Orkestrası eşliğinde ve 2018’de oda müziği konseriyle dinleyicilerin gönüllerini fethettiği İstanbul Müzik Festivali’ne bu kez Satie, Chopin, Bach, Schubert ve Liszt besteleriyle hayatın çoksesliliğini yankılayan zengin içerikli bir resitalle dönüyor. “Labyrinth” başlıklı konser 13 Haziran saat 20.00’de İş Kuleleri Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

REKLAM Festival son haftasında ayrıca Gülsin Onay’dan Edgar Moreau’ya, Alexandre Castro-Balbi’den Can Çakmur’a, Borusan Quartet & Synergy Vocals'ten Tekfen Filarmoni Orkestrası’na birçok önemli solist ve topluluğu konuk edecek. 13 Haziran’a kadar sürecek festivalin biletleri, passo.com.tr ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabiliyor. İstanbul Müzik Festivali’nde son haftanın programı BİR PRÖMİYER GECESİ: BORUSAN QUARTET & SYNERGY VOCALS

8 Haziran Cumartesi, 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Edgar Moreau TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & EDGAR MOREAU 9 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu REKLAM MÜZEDE BİR AKŞAM: CAN ÇAKMUR & ALEXANDRE CASTRO-BALBI 10 Haziran Pazartesi, 20.00, İstanbul Modern Sanat Müzesi KÖKLER 11 Haziran Salı, 20.00, Deniz Müzesi LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN & ASYA FATEYEVA: “ABBA DANCING QUEEN” 12 Haziran Çarşamba, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu