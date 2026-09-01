İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027 | 0-25 km arası aylık ve yıllık servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027 NE KADAR?

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okul servis ücretleri mesafeye göre belirleniyor. 0-1 kilometre arasındaki güzergahlarda aylık servis ücreti 4 bin 456 TL olurken yıllık ücret 39 bin 970 TL olarak uygulanıyor.

1-3 kilometre arasındaki servislerde aylık ücret 4 bin 772 TL, yıllık ücret ise 42 bin 804 TL olarak belirleniyor. 3-5 kilometre mesafede aylık ücret 5 bin 157 TL'ye, yıllık ücret 46 bin 258 TL'ye çıkıyor.

5-7 kilometre arasındaki güzergahlar için aylık servis ücreti 5 bin 379 TL, yıllık ücret 48 bin 249 TL olarak uygulanıyor. 7-9 kilometre mesafede ise aylık ücret 5 bin 671 TL, yıllık ücret 50 bin 868 TL oluyor.