İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027 | 0-25 km arası aylık ve yıllık servis ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretleri belli oldu. Mesafeye göre değişen servis ücretlerinde aylık fiyatlar 4 bin 456 TL'den başlayarak 10 bin 436 TL'ye kadar çıkıyor. Peki 1, 3, 5, 10, 15, 20 ve 25 kilometre okul servis ücretleri ne kadar? İşte mesafeye göre 0-25 KM arası okul servis ücreti...
İstanbul okul servis ücretleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala velilerin gündemindeki yerini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen tarifeye göre okul servislerinde ücretler mesafeye göre değişiyor. 0-1 kilometre arasındaki servis güzergahı için aylık ücret 4 bin 456 TL olarak uygulanırken, 23-25 kilometre arasındaki güzergahlarda aylık servis ücreti 10 bin 436 TL'ye ulaşıyor. Peki İstanbul'da okul servis ücretleri aylık ve yıllık ne kadar, kaç lira? İşte 2026-2027 güncel okul servis ücretlerinde son durum...
İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2026-2027 NE KADAR?
İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okul servis ücretleri mesafeye göre belirleniyor. 0-1 kilometre arasındaki güzergahlarda aylık servis ücreti 4 bin 456 TL olurken yıllık ücret 39 bin 970 TL olarak uygulanıyor.
1-3 kilometre arasındaki servislerde aylık ücret 4 bin 772 TL, yıllık ücret ise 42 bin 804 TL olarak belirleniyor. 3-5 kilometre mesafede aylık ücret 5 bin 157 TL'ye, yıllık ücret 46 bin 258 TL'ye çıkıyor.
5-7 kilometre arasındaki güzergahlar için aylık servis ücreti 5 bin 379 TL, yıllık ücret 48 bin 249 TL olarak uygulanıyor. 7-9 kilometre mesafede ise aylık ücret 5 bin 671 TL, yıllık ücret 50 bin 868 TL oluyor.
10 KM OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
9-11 kilometre arasındaki okul servislerinde aylık ücret 6 bin 569 TL olarak belirlenirken yıllık ücret 58 bin 923 TL olarak uygulanıyor.
11-13 kilometre arasındaki güzergahlarda aylık servis ücreti 7 bin 561 TL, yıllık ücret 67 bin 822 TL oluyor. 13-15 kilometre mesafede aylık ücret 7 bin 942 TL'ye, yıllık ücret ise 71 bin 239 TL'ye yükseliyor.
15 KM OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
15-17 kilometre arasındaki okul servislerinde aylık ücret 8 bin 573 TL, yıllık ücret 76 bin 899 TL olarak uygulanıyor.
17-19 kilometrelik güzergahlarda aylık servis ücreti 9 bin 64 TL, yıllık ücret 81 bin 304 TL oluyor. 19-21 kilometre arasında ise aylık ücret 9 bin 645 TL, yıllık ücret 86 bin 515 TL olarak belirleniyor.
20 KM OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
21-23 kilometre arasındaki okul servislerinde aylık ücret 10 bin 46 TL, yıllık ücret ise 90 bin 112 TL olarak uygulanıyor.
23-25 kilometre arasındaki en uzun standart güzergahlarda aylık servis ücreti 10 bin 436 TL'ye, yıllık servis ücreti ise 93 bin 610 TL'ye çıkıyor.
25 KM ÜZERİ OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
25 kilometreyi aşan okul servis güzergahlarında tarifeye her ilave kilometre için aylık 87,99 TL ek ücret uygulanıyor. Servis ücretinin belirlenmesinde öğrencinin evi ile okulu arasındaki ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergahının uzunluğu esas alınıyor.
OKUL SERVİSİ ÜCRETİNDE KARDEŞ İNDİRİM VAR MI?
Aynı okula servisle giden kardeşler için kademeli indirim uygulanıyor. Buna göre ilk öğrenci için tam servis ücreti alınırken, ikinci öğrencinin servis ücretine yüzde 10, üçüncü ve sonraki öğrencilerin servis ücretine ise yüzde 20 indirim yapılıyor. Ancak servis ücreti, resmi tarifedeki azami ücretin en az yüzde 20 altında belirlenmişse ayrıca kardeş indirimi uygulanmıyor.
OKUL SERVİS ÜCRETİNE REHBER PERSONEL ÜCRETİ EKLENİYOR MU?
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis araçlarında rehber personel bulundurulması zorunlu. Bu öğrenciler için servis ücretine en fazla yüzde 35 oranında rehber personel ücreti eklenebiliyor. Lise ve dengi okullarda ise rehber personel ücreti eklenmiyor.