        Haberler Bilgi Gündem İstanbul planlı elektrik kesintileri: 6 Ocak 2026 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik kesintileri: 6 Ocak 2026 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 6 Ocak Salı günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 23:56 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
