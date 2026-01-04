Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul planlı elektrik kesintileri: BEDAŞ duyurdu: 5 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik kesintileri: 5 Ocak İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 5 Ocak Pazartesi günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Giriş: 04.01.2026 - 23:38 Güncelleme: 04.01.2026 - 23:38
