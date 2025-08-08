İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetimlere helikopter ile polis köpeği "Yona" da destek verdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.