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İstanbul Publishing Fellowship gün sayıyor

Bu yıl 6. Yaş yıldönümüne hazırlanan İstanbul Publishing Fellowship programının katılımcıları açıklandı. Pandemi koşulları sebebiyle hibrit bir yapıda gerçekleştirilecek organizasyona bu yıl 170’i yabancı 130’u yerli olmak üzere 300 yayımcı katılacak.

İstanbul Publishing Fellowship gün sayıyor
HABERTURK.COM

Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul’a taşıyan İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları) organizasyonu bu yıl bir dizi yenilikle geliyor. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak bu yıl karma bir şekilde yapılması kararlaştırılan organizasyonda hem “online” görüşmeler gerçekleştirilecek hem de sınırlı sayıda katılımcı ile sağlık koşullarının sağlandığı fiziki görüşmeler hedeflenecek.

TOPLAM 300 YAYINCI KATILACAK

Geçtiğimiz ay başvuru sürecinin tamamlandığı programa bu yıl 121 ülkeden 869 yayımcı yurtiçinden ise toplam 153 başvuru yapıldı. İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 170’i yabancı 130’u yerli olmak üzere 300 yayımcının katılımına karar verildi. Yurtdışından 90’ı aşkın katılımcı İstanbul’da yüz yüze görüşmelerde bulunacak, 80 kadar yayımcı ise ‘online’ bir şekilde katılacak. Yüz yüze görüşmek isteyenler için randevu sistemi 15 Şubat’ta başlayacak.

BU YILIN “ODAK ÜLKE”Sİ: AZERBAYCAN

Bu yıl organizasyonun getirdiği en büyük yenilik bir ülkenin yayıncılığının ve edebiyatının merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği ‘odak ülke’ çalışması oldu. Bu düşünceden hareketle Türkçe’ nin ne denli köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası bir ilgi uyandırma amacıyla 6. İstanbul Publishing Fellowship’in ‘odak ülke’si Azerbaycan seçildi. Konuyla ilgili iki ülke yetkilileri arasında devam eden çalışmalar yayıncılık bağlarının güçlendirilmesi ve gerçekleştirilecek organizasyonlar temelinde şekillenecek. Azerbaycan yayıncılığı ve edebiyatı merkeze alınarak gerçekleştirilecek etkinlikler yetkili isimler tarafından sağlanacak.

İLK KEZ “İSTANBUL TELİF ÖDÜLLERİ” VERİLECEK

Yine bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer uygulama ise İstanbul Telif Ödülleri olacak. Türkçe’den yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek sektörün gelişimine, kültürel işbirliğine ve tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilk kez İstanbul Telif Ödülleri verilecek.
İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu yarışmaya başvuran yayınevleri ile ilgili değerlendirme yapacaklar. Sıralamaya giren ilk üç yayınevine alışverişlerde kullanılmak üzere çek verilecek. Bunun yanı sıra İstanbul Ticaret Odası özel ödülü ise bir diğer verilecek ödüller arasında.

Yurtdışından yayınevleri ödüle başvurmak için; http://copyrightawards.istanbul/ adresinden başvuruda bulunabilecekler. 25 Ocak 2021 tarihinde başlayan başvurular, 19 Şubat’a kadar devam edecek. 2 Mart tarihinde ise kazanan yayınevleri açıklanacak.

9-10-11 MART’TA İSTANBUL YİNE YAYIMCILIK DÜNYASINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile yürütülen Basın Yayın Birliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'nın katkı sunduğu projede bu yıl yayımcılık dünyasında yaşanan son gelişmeler, pandemi sürecinde yayımcılığın seyri, dijitale dönüş, online kitap satış modelleri ve Türk edebiyatının dünya genelindeki yayılışı, dünya edebiyatındaki yeni telifler ve uluslararası pazarlarda bulduğu karşılıklar, iptal edilen uluslararası kitap fuarlarının online fuar tecrübeleri gibi konular ele alınacak.

Pandemi koşulları sebebiyle görüşmelerin bir kısmının yüz yüze bir kısmının ise online olarak hibrit bir yapıda gerçekleştirileceği organizasyon 9-10-11 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

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