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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı oldu

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) yayımladığı Mart 2025 Hava Trafik Raporu'na göre Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:27 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:27
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        İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa'da en hızlı büyüyen havalimanı oldu
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        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki ve Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, ACI Europe'un mart ayı hava trafik raporu verileri yer aldı.

        Açıklamada, marttaki yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış sağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisinde geçen yıla kıyasla Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtildi.

        Yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 9 arttığına işaret edilen açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu artışla da Avrupa’daki havalimanları arasında en fazla büyüme gösteren ikinci havalimanı olduğu kaydedildi.

        Bu başarıda emeği geçen tüm çalışan ve yolculara teşekkür edilen açıklamada, "Havacılıkta geleceğin rotası olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

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