İstanbul'un her semti tarihi yansıtır. Her semtte ayrı bir hikaye, farklı bir geçmiş yatar. Hatta çoğu semt adını geçmişte yaşanan bir olaydan alır. İşte İstanbul'daki semtlerin adını veren ilginç olaylar...
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AHIRKAPI
Osmanlı döneminde sarayın has ahırları burada bulunmuş, sonrasında da ahırların yeri değişmeyince semtin ismi Ahırkapı olarak günümüze gelmiştir.
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AKARETLER
Semt ismini Sultan Abdulaziz'in yaptırmak istediği fakat II. Abdülhamit'e nasip olan vakıftan almaktadır. Vakıf Aziziye Camii'nin giderlerini karşılamak üzere kurulmuştur
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AKSARAY
Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Konya'nın Aksaray ilçesini ele geçirince burada yaşayan insanları bugünkü Aksaray olarak bildiğimiz semte yerleştirmiştir. Bu nedenle semtin adı Aksaray olarak kalmıştır.
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AYAZAĞA
Yeniçeri ketudası Ayas Paşa'nın burada bir çiftliği bulunmaktaydı. Bu nedenle bölgeye Ayasağa denmiş, zamanla da Ayazağa'ya dönüşmüştür.
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BALAT
Semtin adı da kendisi gibi çok eski dönemlere dayanır. Bizans İmparatorluğu döneminde saraylardan birine sur kapılarından giriliyordu. Saray kapısı olarak kullanılan Palation zamanla dönüşerek günümüze kadar gelmiştir
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BEŞİKTAŞ
Adını nereden aldığına dair bir çok rivayet bulunan semtlerden biri de Beşiktaş'tır. Fakat bilinen ve en yüksek ihtimalli rivayet ise, semtin adının Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemileri bağlamak için limana diktirdiği beş taştan dolayı günümüze kadar değişerek gelmiş olduğudur.
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BEYLERBEYİ
Mehmet Paşa'nın bu semtte bulunan yalısı bölgeye adını vermiştir. Mehmet Paşa, III. Murat dönemi beylerbeyinden biridir.
İsmini, mahlası Beyoğlu olan Venedik elçisinden almaktadır. Venedik elçisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada yaşamış, bölgeye adını vermiştir.
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BOYACIKÖY
19. yüzyıl başlarında Kırklareli'den bir çok aile buraya getirildiği ve bu ailelerin aba, çul boyamada usta oldukları bilinmektedir. Bu nedenle semtin adı Boyacıköy olarak kalmıştır.
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CAĞALOĞLU
Cağaloğlu Sinan Paşa'nın bu semtteki sarayından ve yaptırmış olduğu camiden dolayı semt Cağaloğlu ismini almıştır. Cağaloğlu Sinan Paşa Osmanlı sadrazamıdır ve 16. yüzyılda yaşamıştır
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CİBALİ
Semt Cebe Ali Bey adlı komutandan ismini almıştır. Cebe Ali Bey İstanbul fethine katılan komutanlardan birisidir. Semtin ismi zamanla dönüşerek Cibali olmuştur.
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CİHANGİR
Semt Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük oğlu Şehzade Cihangir'den ismini almıştır. Şehzade Cihangir erken yaşta vefat etmiştir ve Mimar Sinan'ın semtte yaptığı caminin avlusunda kabri bulunmaktadır.
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DOLMABAHÇE
Osmanlı döneminde Kaptanı Derya Halil Paşa buradaki koyu doldurmakla görevlendirilmiştir. Eskiden Hünkar Bahçesi adıyla anılsa da asıl anlamını andıran Dolmabahçe ismi, daha sonraları kullanılmaya başlanmıştır.
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EYÜP
Ebu Eyyub El Ensari isminde bir İslam zatı kentin Araplar tarafından kuşatılması sırasında ölünce kabrinin bulunduğu yere cami ve türbe yapılmıştır. Caminin ismi semt ismi olarak kalmıştır.
Semt, adını Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan Fatih Külliyesi'nden almıştır.
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FENER
Hristiyanlarca inanılan Aziz Nikola kilisesi bu semtte yer alır. İnanışa göre Aziz Nikola denizcilerin koruyucusu olarak bilinir.
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GALATA
Bizans döneminde Haliç'in denetimi için surlar üzerine büyük bir burç inşa edilmiştir. Galaton adıyla anılan bu burç zamanla Galata adına dönüşmüş ve semte ismini vermiştir.
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GEDİKPAŞA
İsmini Gedik Ahmet Paşa'nın türbesinden, cami ve külliyelerin bu semtte bulunmasından dolayı almıştır. Gedik Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarındandır.
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HAREM
III. Murat döneminde saray hanımlarına ayrılmış Harem-i Hümayun Kasrı bulunuyordu. Saray eşrafından olan hanımlar karşı yakaya geçtiklerinde sandallarının yanaşması için bir liman yapılmıştı.
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HASKÖY
İsmi Fatih Sultan Mehmet tarafından verilmiştir. Kuşatma sırasında padişah otağını buraya kurduğu için buraya özel anlamına gelen Has adını vermiş, zamanla da Hasköy denilerek günümüze kadar gelmiştir.
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HAYDARPAŞA
III. Selim sadrazamı Haydar Paşa'ya ait geniş bir arazi bulunduğu için semt bu adı almıştır.
Çok köklü bir geçmişe sahip olan semt, fetih sırasında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Kadısı'nı buraya yerleştirmesiyle Kadıköy ismini almıştır.
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KANDİLLİ
Burada bulunan köşkte IV. Murat'ın şehzadesi Mehmet'in doğumu üzerine 7 gece boyunca yakılan kandiller nedeniyle bu ismi almıştır.
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KAZLIÇEŞME
İstanbul'un fethi sırasında su sıkıntısı çekilmekteydi ve uçuşan kazların peşinden gidilerek su kaynağına ulaşıldı. Bu nedenle semtin adı Kazlıçeşme olarak anılmaya başlandı.
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KURTULUŞ
Birçok Rum ve İtalyanın yaşadığı bu semt Osmanlı döneminde ihtiyar heyeti tarafından yönetiliyordu. Fakat bu sistem Cumhuriyet döneminde kaldırıldı ve bölge özerkliğini kazanınca Kurtuluş ismi semt adı olarak benimsendi.
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OKMEYDANI
Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu bu bölgeye Okçular Tekkesi yaptırmasıyla semt adını almış, zamanla Okmeydanı'na dönüşmüştür.
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RUMELİ HİSARI
Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452 yılında buraya yaptırılan kale semte bugünkü adını vermiştir.
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SARAYBURNU
Osmanlı döneminde yapılan Topkapı Sarayı'nın bu semt sınırları içerisinde yer alıyor olması nedeniyle Sarayburnu adı uygun görülmüştür.
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