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İstanbul'da semtlerin bilinmeyen hikayeleri

05.12.2018 - 10:17 | Güncelleme:

İstanbul'un her semti tarihi yansıtır. Her semtte ayrı bir hikaye, farklı bir geçmiş yatar. Hatta çoğu semt adını geçmişte yaşanan bir olaydan alır. İşte İstanbul'daki semtlerin adını veren ilginç olaylar...

  • 1 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    1 | 32

    AHIRKAPI

    Osmanlı döneminde sarayın has ahırları burada bulunmuş, sonrasında da ahırların yeri değişmeyince semtin ismi Ahırkapı olarak günümüze gelmiştir.

  • 2 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    2 | 32

    AKARETLER

    Semt ismini Sultan Abdulaziz'in yaptırmak istediği fakat II. Abdülhamit'e nasip olan vakıftan almaktadır. Vakıf Aziziye Camii'nin giderlerini karşılamak üzere kurulmuştur

  • 3 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    3 | 32

    AKSARAY

    Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Konya'nın Aksaray ilçesini ele geçirince burada yaşayan insanları bugünkü Aksaray olarak bildiğimiz semte yerleştirmiştir. Bu nedenle semtin adı Aksaray olarak kalmıştır.

  • 4 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
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    AYAZAĞA 

    Yeniçeri ketudası Ayas Paşa'nın burada bir çiftliği bulunmaktaydı. Bu nedenle bölgeye Ayasağa denmiş, zamanla da Ayazağa'ya dönüşmüştür.

  • 5 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    5 | 32

    BALAT 

    Semtin adı da kendisi gibi çok eski dönemlere dayanır. Bizans İmparatorluğu döneminde saraylardan birine sur kapılarından giriliyordu. Saray kapısı olarak kullanılan Palation zamanla dönüşerek günümüze kadar gelmiştir

  • 6 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    6 | 32

    BEŞİKTAŞ 

    Adını nereden aldığına dair bir çok rivayet bulunan semtlerden biri de Beşiktaş'tır. Fakat bilinen ve en yüksek ihtimalli rivayet ise, semtin adının Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemileri bağlamak için limana diktirdiği beş taştan dolayı günümüze kadar değişerek gelmiş olduğudur.

  • 7 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    7 | 32

    BEYLERBEYİ

    Mehmet Paşa'nın bu semtte bulunan yalısı bölgeye adını vermiştir. Mehmet Paşa, III. Murat dönemi beylerbeyinden biridir.

  • 8 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    8 | 32

    BEYOĞLU

    İsmini, mahlası Beyoğlu olan Venedik elçisinden almaktadır. Venedik elçisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada yaşamış, bölgeye adını vermiştir.

  • 9 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    9 | 32

    BOYACIKÖY

    19. yüzyıl başlarında Kırklareli'den bir çok aile buraya getirildiği ve bu ailelerin aba, çul boyamada usta oldukları bilinmektedir. Bu nedenle semtin adı Boyacıköy olarak kalmıştır.

  • 10 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    10 | 32

    CAĞALOĞLU

    Cağaloğlu Sinan Paşa'nın bu semtteki sarayından ve yaptırmış olduğu camiden dolayı semt Cağaloğlu ismini almıştır. Cağaloğlu Sinan Paşa Osmanlı sadrazamıdır ve 16. yüzyılda yaşamıştır

  • 11 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    11 | 32

    CİBALİ 

    Semt Cebe Ali Bey adlı komutandan ismini almıştır. Cebe Ali Bey İstanbul fethine katılan komutanlardan birisidir. Semtin ismi zamanla dönüşerek Cibali olmuştur.

  • 12 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    12 | 32

    CİHANGİR

    Semt Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük oğlu Şehzade Cihangir'den ismini almıştır. Şehzade Cihangir erken yaşta vefat etmiştir ve Mimar Sinan'ın semtte yaptığı caminin avlusunda kabri bulunmaktadır.

  • 13 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    13 | 32

    DOLMABAHÇE

    Osmanlı döneminde Kaptanı Derya Halil Paşa buradaki koyu doldurmakla görevlendirilmiştir. Eskiden Hünkar Bahçesi adıyla anılsa da asıl anlamını andıran Dolmabahçe ismi, daha sonraları kullanılmaya başlanmıştır.

  • 14 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    14 | 32

    EYÜP

    Ebu Eyyub El Ensari isminde bir İslam zatı kentin Araplar tarafından kuşatılması sırasında ölünce kabrinin bulunduğu yere cami ve türbe yapılmıştır. Caminin ismi semt ismi olarak kalmıştır.

  • 15 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    15 | 32

    FATİH

    Semt, adını Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan Fatih Külliyesi'nden almıştır.

  • 16 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    16 | 32

    FENER

    Hristiyanlarca inanılan Aziz Nikola kilisesi bu semtte yer alır. İnanışa göre Aziz Nikola denizcilerin koruyucusu olarak bilinir.

  • 17 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    17 | 32

    GALATA

    Bizans döneminde Haliç'in denetimi için surlar üzerine büyük bir burç inşa edilmiştir. Galaton adıyla anılan bu burç zamanla Galata adına dönüşmüş ve semte ismini vermiştir.

  • 18 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    18 | 32

    GEDİKPAŞA

    İsmini Gedik Ahmet Paşa'nın türbesinden, cami ve külliyelerin bu semtte bulunmasından dolayı almıştır. Gedik Ahmet Paşa Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarındandır.

  • 19 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    19 | 32

    HAREM

    III. Murat döneminde saray hanımlarına ayrılmış Harem-i Hümayun Kasrı bulunuyordu. Saray eşrafından olan hanımlar karşı yakaya geçtiklerinde sandallarının yanaşması için bir liman yapılmıştı.

  • 20 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    20 | 32

    HASKÖY

    İsmi Fatih Sultan Mehmet tarafından verilmiştir. Kuşatma sırasında padişah otağını buraya kurduğu için buraya özel anlamına gelen Has adını vermiş, zamanla da Hasköy denilerek günümüze kadar gelmiştir.

  • 21 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    21 | 32

    HAYDARPAŞA

    III. Selim sadrazamı Haydar Paşa'ya ait geniş bir arazi bulunduğu için semt bu adı almıştır.

  • 22 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    22 | 32

    KADIKÖY

    Çok köklü bir geçmişe sahip olan semt, fetih sırasında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Kadısı'nı buraya yerleştirmesiyle Kadıköy ismini almıştır.

  • 23 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    23 | 32

    KANDİLLİ

    Burada bulunan köşkte IV. Murat'ın şehzadesi Mehmet'in doğumu üzerine 7 gece boyunca yakılan kandiller nedeniyle bu ismi almıştır.

  • 24 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    24 | 32

    KAZLIÇEŞME

    İstanbul'un fethi sırasında su sıkıntısı çekilmekteydi ve uçuşan kazların peşinden gidilerek su kaynağına ulaşıldı. Bu nedenle semtin adı Kazlıçeşme olarak anılmaya başlandı.

  • 25 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    25 | 32

    KURTULUŞ

    Birçok Rum ve İtalyanın yaşadığı bu semt Osmanlı döneminde ihtiyar heyeti tarafından yönetiliyordu. Fakat bu sistem Cumhuriyet döneminde kaldırıldı ve bölge özerkliğini kazanınca Kurtuluş ismi semt adı olarak benimsendi.

  • 26 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    26 | 32

    OKMEYDANI

    Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu bu bölgeye Okçular Tekkesi yaptırmasıyla semt adını almış, zamanla Okmeydanı'na dönüşmüştür.

  • 27 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    27 | 32

    RUMELİ HİSARI

    Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452 yılında buraya yaptırılan kale semte bugünkü adını vermiştir.

  • 28 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    28 | 32

    SARAYBURNU

    Osmanlı döneminde yapılan Topkapı Sarayı'nın bu semt sınırları içerisinde yer alıyor olması nedeniyle Sarayburnu adı uygun görülmüştür.

  • 29 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    29 | 32

    ŞİŞLİ

    Semte ismini şiş yapımında usta, köklü bir aile vermiştir. Bu ailenin konağının da yer aldığı semtin adı Şişli olarak kalmıştır

  • 30 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    30 | 32

    TOPHANE

    Osmanlı döneminde yapılan ve geliştirilen ünlü top dökümhanesi bu semtte yer aldığından dolayı semt Tophane ismiyle anılmaya başlanmıştır.

  • 31 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    31 | 32

    VEFA

    Şeyh Vefa Efendi'nin semte yaptırmış olduğu külliye dolayısıyla kendi ismiyle anılmaya başlanmıştır. Şeyh Vefa Efendi II. Beyazıt döneminin büyük mutasavvıflarındandı.

  • 32 İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri
    32 | 32

    ZEYREK

    İsmini Zeyrek Mehmet Efendi'den alır. Zeyrek Mehmet Efendi Bizans döneminden kalan, kiliseyken camiye dönüştürülen Pantakrator'un ilk müderrislerindendi.

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