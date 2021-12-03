İstanbul Sinema Müzesi etkinlik rehberi

İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu
NAZARIN-Bir Buñuel ve Bravo Fotoğraf Sergisi
Luis Buñuel’in başyapıtlarından sayılan’Nazarin’’ filminin kamera arkası sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Sergi; Manuel Álvarez Bravo tarafından çekilen orijinal negatiflerden basılan fotoğraflar, ‘’Nazarin’’’in 1958 yılında kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eseri içeriyor. “Meksika’nın Gözü” olarak tanımlanan Manuel Álvarez Bravo ve Sürrealist sinemasının babası olarak bilinen efsanevi yönetmenlerden LuisBuñuel gibi iki büyük görsel şölen yaratıcısının buluşması niteliğindeki Sergi, 27 Aralık tarihine kadar Beyoğlu’ndaki İstanbul Sinema Müzesi’nde.
Atlas 1948 Sineması
Kabin Basıncı: Atlas 1948 Gerilim Kuşağı’nda 4 Oscar ödüllü Parasite, tüyler ürpertici hikayeleriyle Dogtooth ve The Skin I Live In, Atlas 1948 Nazarin Gösterimleri kapsamında Luis Buñuel’in başyapıtlarından sayılan ‘’Nazarin’’ filminin gösterimleri, Atlas 1948 Animasyon Kuşağı’nda en iyi animasyon Oscar adayı olan Princess Kaguya , Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi ile The Human Voice, The Kindergarten Teacher, Rock’n Roll, High Life filmlerinin yanısıra sinema tarihine iz bırakmış filmleri ve vizyon filmlerini izleyicilerle buluşturacak.
ATLAS 1948-Sahne
Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Koleksiyoncu, Girdap, Uyandığımda Sesim Yoktu tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak.
Aralık 2021 Etkinlik Takvimi
İstanbul Sinema Müzesi –Sergi Salonu
Nazarin Sergisi Tüm Ay
ATLAS 1948-Sinema
Kabin Basıncı: Bir Atlas 1948 Gerilim Kuşağı
10 -11-12 Aralık 2021
18:00 Seansı - Dogtooth 97 dk/Yönetmen Yorgos Lanthimos
Gerilim-Dram | 2009 | Yunanca; Türkçe altyazılı
20:00 Seansı- Parasite-132 dk/Yönetmen Bong Joon-ho
Gerilim-Komedi-Dram | 2019 | Korece; Türkçe altyazılı
22:30 Seansı- The Skin I Live In-107 dk/Yönetmen Pedro Almodovar
Gerilim-Dram | 2011 | İspanyolca; Türkçe altyazılı
Atlas 1948 Nazarin Gösterimleri
14 ve 16 Aralık 2021
18:00 ve 21:00 seansı- Nazarin-94 dk/Yönetmen Luis Buñuel
Dram | 1959 | İspanyolca; Türkçe altyazılı
*18:00 Seansı ardından Ali Şimşek ile Sinemanın Tekinsiz Şairi: Buñuel semineri gerçekleştirilecektir.
Atlas 1948 Animasyon Kuşağı
19 Aralık 2021
14:00, 16:30, 18:30 ve 21:00 Seansı- Princess Kaguya-137 dk/Yönetmen Isao Takahata
Animasyon | 2012 | Japonca; Türkçe altyazılı
Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi
28-29-30 Aralık
17:00 Seansı-The Human Voice -30 dk/Yönetmen Pedro Almodovar
Deneysel-Dram | 2020 | İngilizce ve İspanyolca; Türkçe altyazılı
18:00 Seansı-The Kindergarten Teacher-96 dk/Yönetmen Sara Colangelo
Dram | 2018 | İngilizce; Türkçe altyazılı
20:00 Seansı-Rock’n Roll -123 dk/Yönetmen Guillaume Canet
Komedi-Dram | 2017 | Fransızca; Türkçe altyazılı
22:15 Seansı- High Life -96 dk/Yönetmen Claire Denis
Korku-Macera-Dram | 2018 |İngilizce; Türkçe altyazılı
ATLAS 1948-Sahne
15 Aralık 20:30 seansı-Koleksiyoncu / Tiyatro
Yönetmen Eyüp Emre Uçaray/Oynayanlar İlyas Özçakır Ayfer Tokatlı
22 Aralık 20:30 seansı-Girdap / Tiyatro
Yöneten Emrah Uslu-Ayla Kaymak/Genel Sanat Yönetmeni Emrah Uslu/ Oyuncular Temmuz Gürkan Karaca, Sevda Karabulut, Emrah Uslu, Ayla Kaymak, Eda Özdemir
23 Aralık 20:30 seansı-Uyandığımda Sesim Yoktu / Tiyatro
Yönetmen Tamer Levent/Oyuncular Burcu Görek Dilara Gül
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