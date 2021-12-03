İstanbul Sinema Müzesi etkinlik rehberi



İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu

NAZARIN-Bir Buñuel ve Bravo Fotoğraf Sergisi

Luis Buñuel’in başyapıtlarından sayılan’Nazarin’’ filminin kamera arkası sergisi ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Sergi; Manuel Álvarez Bravo tarafından çekilen orijinal negatiflerden basılan fotoğraflar, ‘’Nazarin’’’in 1958 yılında kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eseri içeriyor. “Meksika’nın Gözü” olarak tanımlanan Manuel Álvarez Bravo ve Sürrealist sinemasının babası olarak bilinen efsanevi yönetmenlerden LuisBuñuel gibi iki büyük görsel şölen yaratıcısının buluşması niteliğindeki Sergi, 27 Aralık tarihine kadar Beyoğlu’ndaki İstanbul Sinema Müzesi’nde.



Kabin Basıncı: Atlas 1948 Gerilim Kuşağı’nda 4 Oscar ödüllü Parasite, tüyler ürpertici hikayeleriyle Dogtooth ve The Skin I Live In, Atlas 1948 Nazarin Gösterimleri kapsamında Luis Buñuel’in başyapıtlarından sayılan ‘’Nazarin’’ filminin gösterimleri, Atlas 1948 Animasyon Kuşağı’nda en iyi animasyon Oscar adayı olan Princess Kaguya , Atlas 1948 X MUBI: Bir Yabancı Film Seçkisi ile The Human Voice, The Kindergarten Teacher, Rock’n Roll, High Life filmlerinin yanısıra sinema tarihine iz bırakmış filmleri ve vizyon filmlerini izleyicilerle buluşturacak.



ATLAS 1948-Sahne

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Koleksiyoncu, Girdap, Uyandığımda Sesim Yoktu tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak.



Aralık 2021 Etkinlik Takvimi