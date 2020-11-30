Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beyoğlu, Esenler, Kartal, Kağıthane, Çatalca ve Şişli ilçelerinde 30 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 30 KASIM 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.11.2020 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.11.2020 09:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piyale Paşa Mah,Kececi Piri Mah,Fetihtepe Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır. Başlama Tarihi : 30.11.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah,Fatih Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 30.11.2020 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 30.11.2020 10:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Çavuşoğlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.11.2020 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır. Başlama Tarihi : 30.11.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.11.2020 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.