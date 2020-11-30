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İstanbul su kesintileri: 30 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri B.Çekmece, Beyoğlu, Esenler, Kartal, Kağıthane, Çatalca ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintileri: 30 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ duyurdu

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 30 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beyoğlu, Esenler, Kartal, Kağıthane, Çatalca ve Şişli ilçelerinde 30 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 30 KASIM 2020

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2020 08:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2020 09:59
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Piyale Paşa Mah,Kececi Piri Mah,Fetihtepe Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:30.11.2020 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Tuna Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:30.11.2020 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:30.11.2020 10:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Çavuşoğlu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2020 10:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:30.11.2020 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.11.2020 10:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mahmut Şevket Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah,Halil Rıfat Paşa Mah
Arıza Sebebi:700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çağlayan - Okmeydanı 700 Mm Isale Hattındakı Arıza Gıderme Çalışması Sebebı Ile Beslenen Bölgelere Tahmını Olarak Saat 18:00'A Kadar Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:30.11.2020 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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