21 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'un Ataşehir ve Bahçelievler ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 21 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları...

21 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.03.2021 13:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.