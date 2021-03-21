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İstanbul su kesintileri! İSKİ AÇIKLADI: 21 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Mart Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İSKİ, İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. İstanbul'da Anadolu yakasında ve Avrupa yakasındaki planlı su kesintisi duyurularını İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Mart 2021 İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintileri! İSKİ AÇIKLADI: 21 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

21 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'un Ataşehir ve Bahçelievler ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 21 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları...

21 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:İçerenköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.03.2021 13:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.03.2021 14:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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