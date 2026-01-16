Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 16 Ocak 2026: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 16 Ocak 2026 Cuma İSKİ planlı su kesintileri...

        Giriş: 16.01.2026 - 01:42 Güncelleme: 16.01.2026 - 01:42
        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ocak Cuma günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Tırnak arasında çıkan DNA tutuklattı!

        İstanbul'un Kartal ilçesinde 2 yıl önce 7. kattan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki öğretmen Hatice Biçmek'in ölümü, yapılan kriminal incelemeler sonrası cinayet şüphesiyle yeniden gündeme geldi. Olaydan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan erkek arkadaşı Beytullah Ö.'nün tırnak aralarında genç kadının DNA'sı bulundu. Bu gelişme üzerine düşme vakası cinayet şüphesine dönüştü. Elde edilen DNA bulguları üzerine genç kadının erkek arkadaşı Samsun'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

